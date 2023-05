Helmut Marko cree que Fernando Alonso es "candidato" a ganar en Mónaco

Más información La "curiosidad" de Alonso en Mónaco con su Aston Martin

¿Puede ganar Fernando Alonso este fin de semana en Mónaco? La posibilidad está encima de la mesa y la carrera monegasca es una de las que el asturiano tiene en mente para tratar de lograr su victoria 33 en la Fórmula 1. Y es que el GP de Mónaco es diferente a cualquier otro trazado del Mundial. Sus estrechas dimensiones, sus cerradas curvas y la imposibilidad de pisar a fondo el acelerador en gran parte de la vuelta, convierten los 3.340 metros que conforman el trazado más emblemático de la F1 en un terreno propicio para sorpresas.

Con este panorama, no es de extrañar que Helmut Marko, asesor de Red Bull, considere que la pista monegasca no es propicia para ellos o, al menos, no tanto como el resto de carreras del calendario. Y es que la poca degradación y el alto ritmo en tandas largas del RB19 no serán claves este fin de semana. La clasificación se presenta clave en este trazado, donde adelantar es casi misión imposible.

"No podemos usar una de nuestras fortalezas de carrera en Mónaco, ya que el que pilota delante marca el ritmo, la degradación no es decisiva, no hay rectas donde nuestra ventaja pueda ser clave", señala Marko en declaraciones a Motorsport-Magazin.com.

El asesor de Red Bull opina que Ferrari tiene mucho que decir este fin de semana en Mónaco por su buen ritmo en clasificación.

"Lo que hemos visto hasta ahora es que Ferrari a veces es más rápido que nosotros en las curvas lentas. La gran ventaja es el rápido calentamiento de neumático y creo que puede ser clave en la vuelta de clasificación", explica Marko.

¿Y Aston Martin y Fernando Alonso? Pues Helmut Marko no descarta ni mucho menos al asturiano para lograr la victoria 33 y su tercer triunfo por las calles del Principado.

"Alonso siempre es bueno. La desventaja de la falta de velocidad máxima no importa en Montecarlo. Y si tienen un buen fin de semana en el que están inmediatamente al frente en la calificación, sin duda es un candidato", concluye Helmut Marko.