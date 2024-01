Giro de 360º al Rally Dakar: Sainz da un golpe encima de la mesa y ya es líder tras el abandono de Al-Rajhi

No era difícil presagiar que la etapa reina del Dakar 2024 se cobraría una 'víctima' deportiva a las primeras de cambio, sin embargo, no esperábamos que fuera a ser el líder, el saudí Al-Rajhi, el que tuviera que abandonar tras sufrir un accidente dejando así en 'bandeja' la general a Carlos Sainz y Nasser Al Attiyah.

Al-Rajhi dice adiós tras un accidente

El piloto saudí, que decía conocer perfectamente el terreno de la etapa reina, sufrió un percance durante el kilómetro 51 por el cual su vehículo quedó enganchado y prácticamente roto, algo que le obligó a abandonar cuando lideraba la prueba en la general, provocando así un vuelco de 360º a las aspiraciones de Sainz y Al Attiyah, que pasaron de estar lejos a ponerse top 2, fue el primero el que realmente aprovecharía más que nadie el percance del saudí.

Exhibición de Sainz en las dunas

Este incidente fue más que una bombona de oxígeno para el español, que partió 17º en la etapa y que voló durante toda la jornada, una auténtica exhibición de principio a fin que evidenció y demostró que la estrategia de ayer fue la correcta, y que por supuesto necesitaba ese punto de suerte que finalmente le llegó.

Al Attiyah se pierde en el desierto

Sainz lideró desde el primer punto de paso y sumado a la retirada de su máximo rival y a los constantes problemas que sufrió Al Attiyah al ser el que inició la prueba (ganó la etapa de ayer), todo fue rodado para el madrileño, que no pudo soñar con una jornada más prolífera en la primera parte de la etapa reina, que continuará mañana tras pasar una noche durmiendo en el desierto.

Es más, la etapa fue de menos a más para Carlos, y de mal en peor para Al Attiyah, el qatarí comenzó dejándose 4 minutos, después 8 y esa diferencia siguió subiendo como la espuma a medida que pasaban los kilómetros hasta dejarse aproximadamente 25 minutos en un solo día. Prácticamente dice adiós al Dakar, que ahora está en manos del dos veces campeón. Además, la primera parte del recorrido se acortó por la falta de gasolina en las dunas.

Ekstrom, rival de Sainz en la etapa y ahora en la general

Para Sainz el único rival de la etapa, y ahora del Dakar, fue el sueco Ekström, que llegó a estar a 18 segundos del español pero que también terminó alejándose poco a poco hasta quedarse a 5 minutos del español. Con este resultado, el sueco ya es segundo provisional de la general y está a 16 minutos del madrileño tras arrebatar la segunda plaza a Al-Attiyah, que ahora está a unos 21' de Sainz.

Mal día también para los franceses Peterhansel y Chicherit, el primero quedó encallado en las dunas y se ha dejado ya un par de horas por el camino: "Tuvimos un pinchazo y el cuerpo del gato hidráulico falló. Como no tenemos gato manual, no sabemos cómo podremos cambiar la rueda. El sistema hidráulico está dañado, ya no tengo dirección asistida y no sé cómo vamos a salir de esto", explicó. El segundo sufrió problemas físicos durante la jornada.