Fernando Alonso se sincera tras clasificar 2º en Miami: "Aston Martin me ha cambiado por completo"

Charles Leclerc, 6º en el Mundial de pilotos con 28 puntos, revolucionó por completo la clasificación de este sábado en el GP de Miami. El monegasco, que sigue sin encadenar dos fines de semana tranquilos, sufrió un accidente en los últimos minutos de la Q3 que obligó a la FIA a suspender la prueba, de esta manera Checo Pérez se quedó con la pole con Fernando Alonso 2º y Sainz 3º en un increíble e histórico podio hispano-latino sin precedentes en la Fórmula 1.

Leclerc arruina a Verstappen: 9º

El más perjudicado, además del propio Leclerc, que saldrá 7º, fue el líder del Mundial, Max Verstappen. El neerlandés abortó en su primer intento y no pudo marcar tiempo por lo que se quedó en 9º posición solo por detrás de Bottas. La bandera roja también permitió que Magnussen con un Haas parta 4º y Gasly, con el Alpine, 5º. Russell saldrá 6º y Hamilton 13º tras no pasar a la Q3. Vaya Gran Premio que se viene hoy en Miami (21:30h en la web de Antena 3 Deportes).

Pérez, a por el liderato del Mundial de pilotos

Checo está ante su gran oportunidad de poder incluso superar a su compañero en el Mundial si gana la carrera, aunque Verstappen terminara 2º el nuevo líder sería el piloto mexicano. Ahora mismo está 93 a 87 favorable a Max. El primero gana 25 puntos y el segundo 18.

La suerte vuelve a sonreírle a Alonso: un 2º puesto soñado

Por otra parte, Fernando Alonso volvió a ser uno de los grandes beneficiados por una nueva 'liada' de Charles Leclerc, el asturiano no estuvo muy cómodo con el Aston Martin durante la qualy y pese a que entró fácil en la Q3 seguramente no hubiera esperado ni entrar en el top 5. No obstante, Fernando firmó rápido una buena vuelta y el accidente del monegasco permitió que a partir de ese momento nada se moviera. Alonso saldrá 2º en su mejor posición de salida este año. La 33 está un poco más cerca. Carlos Sainz lo hará desde la tercera posición en busca de su primer podio de la presente campaña.

"¿Un cambio? Quizás no tenía un equipo que creyera en mí y en mi habilidad, Aston Martin me ha cambiado por completo"

Fernando, nada más bajarse del AM23 respondió a las protocolarias preguntas a los tres primeros clasificados y se deshizo en elogios hacia su equipo: "Siempre he estado motivado y he trabajado duro pero quizá no tenía el equipo detrás que creyera en mi rendimiento o en mi habilidad para configurar el coche y poder adelantar. Además, nunca he tenido un coche tan rápido como ahora, la realidad es que Aston Martin me ha cambiado por completo", aseguró el piloto de 41 años, que también aprovechó para lanzar otro dardo a Alpine.

Alpine, hundido en la clasificación

Justo este sábado el equipo francés también consiguió más premio del esperado ya que sus dos pilotos partirán en el top 10, Gasly 5º y Ocon 8º. La realidad en Alpine es muy dura ya que tras las cuatro primeras carreras tan solo han podido sumar entre los dos pilotos 8 puntos, ¡8 puntos entre los dos pilotos en 4 carreras! Menos mal que 'Magic' huyó a tiempo, incluso Piastri, que con un McLaren que no termina de cuajar ha sumado la misma cantidad de puntos que los Alpine y en su primer año en F1.