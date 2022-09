Fernando Alonso: "Seguiré en la Fórmula 1 como mínimo dos años más"

Fernando Alonso Díaz cumplió a finales de junio 41 años y lleva casi 20 de ellos compitiendo al máximo nivel en la Fórmula 1. El piloto ovetense dejará Alpine a finales de año y pasará a formar parte de un esperado e ilusionante proyecto de futuro en Aston Martin, pero, ¿hasta cuándo estará Fernando en F1?

Pues aunque lleva varios meses diciendo que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y que no ve el final de esta, él mismo ha querido dar una cifra del tiempo que seguirá en el Gran Circo.

"Seguiré en la F1 como mínimo dos años"

"Estoy contento de estar en Fórmula 1 durante muchos años y estaré dos más como mínimo, aunque aún no sé exacto el número de años más en los que estaré", ha explicado en 'Motorsport'. El bicampeón español se ve más en forma que nunca y quiere seguir demostrándolo.

"Llegaré a las 400 carreras, estoy seguro. Es un gran número. Esto demuestra mi pasión por este deporte y la disciplina que tengo para rendir a un alto nivel", aseguró el ovetense. En varias ocasiones ha dejado claro que mientras se vea rápido y vea a alguien que pueda ser más rápido que el en las mismas condiciones, tomará la decisión de retirarse.

En el GP de Monza igualó el histórico récord de Kimi Raikkonen de 349 carreras en Fórmula 1, en el próximo GP de Singapur superará esa cifra y estará en lo más alto, algo a lo que tampoco ha dado mucha importancia: "Si no estás a la altura, ningún equipo te dará la oportunidad de llegar a esa cifra. Sé el número de carreras en las que he participado por el hecho de que no dejaron de repetirlo en Monza, pero no he profundizado demasiado en ese aspecto", concluyó Fernando.

"Decían que Alonso acabaría conmigo y aquí sigo"

El compañero de Alonso en Alpine, Esteban Ocon, ha soplado las velas en el día de hoy y hace justo unos días se reivindicó en una entrevista con la edición italiana de 'Motorsport.com' en la que asegura que ha estado al nivel del asturiano en Alpine.

En dicha entrevista le recuerdan a Ocon que algunos decían que Alonso acabaría con su carrera... "Sí, yo también lo escuché, pero sigo aquí, ¿no? Es una buena comparación (entre los dos) que comenzamos el año pasado, tanto en la clasificación como en la carrera. Fernando es muy, muy rápido, no creo que tenga nada que demostrarle a nadie, y a los que dicen 'quién sabe cuánto aprendiste con Fernando' les respondo 'claro', pero espero que él también haya aprendido algo de mi", responde Ocon.