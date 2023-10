Fernando Alonso se resigna: "Este año está más que finiquitado"

Fernando Alonso protagonizó en el Gran Premio de México su segundo abandono consecutivo con Aston Martin esta temporada. No obstante, el piloto español confía en "mejorar el nivel" en las tres carreras que restan de Mundial de Fórmula 1: Brasil, Las Vegas y Abu Dabi.

"Nunca hubiésemos pensado tener esta cantidad de puntos o luchando con Ferraris o con Mercedes"

"Una carrera muy difícil. Teníamos muy poco ritmo el fin de semana y creo que hemos cogido algo del coche de Sergio (Pérez) o alguien, nos ha afectado en la aerodinámica. Pasamos por encima del trozo de algún coche y ya íbamos aún más lentos", analizó el bicampeón asturiano de F1 en Dazn.

Alonso se refirió a los problemas extra que tuvo tras los golpes en la accidentada salida y reconoció que el abandono en México "duele" después del que sufrió en Estados Unidos: "El abandono de Austin y el abandono de aquí, lógicamente te pesan mucho en el Campeonato y duelen un poco más".

"Este año ya está más que finiquitado en el sentido de darlo por bueno. Nunca hubiésemos pensado tener esta cantidad de puntos o luchando con Ferraris o con Mercedes, incluso estamos por delante todavía de ellos en el Campeonato de pilotos. Es la parte positiva. La parte negativa es la bajada de prestaciones que hemos tenido estas últimas carreras. Estamos trabajando para mejorar el nivel", apostilló Fernando Alonso.

"Carrera aburrida" para Sainz

Por su parte, Carlos Sainz acabó en cuarta posición en el Autódromo Hermanos Rodríguez: "Dos salidas muy caóticas, hemos conseguido salvarlas. Luego ha sido una carrera bastante aburrida por mi parte, no podía tirar por temperaturas, pero tercero y cuarto es lo máximo que podía hacer Ferrari y lo hemos hecho. Buenos puntos para el Campeonato y a por Brasil".

En el inicio de la prueba sufrió con el neumático delantero sin poder explicárselo: "La primera tenía un neumático medio muy extraño, he sufrido mucho con el neumático delantero, ha sido raro. Luego con el duro me he encontrado mejor en cuanto lo he puesto y ya iba con buen ritmo".

El madrileño valoró más positivamente el segundo tramo de la carrera, después de la bandera roja por el accidente de Kevin Magnussen: "Para mí ha sido mejor la segunda parte de la carrera que la primera, en cuanto a ritmo", analizó.