Fernando Alonso regresa al asfalto

El ritmo del piloto asturiano parece no cesar. Desde luego, no se puede negar que la pasión de Fernando Alonso por los automóviles no tiene límites. Esta vez le hemos podido ver volviendo a pilotar sobre asfalto, en un terreno completamente mojado por la lluvia.

Una vez finalizado su paso por el Dakar, el dos veces campeón de la Fórmula 1 ha querido seguir acumulando experiencias. Por ese motivo, le hemos vuelto a ver circulando sobre una pista de asfalto, recorriendo un tramo de prueba.

Se ha especulado mucho acerca de una posible vuelta del asturiano a la Fórmula 1. A pesar de que no hay una confirmación oficial por parte del piloto, estos acercamientos a los circuitos podrían ser una señal inequívoca de su posible regreso a la competición más importante del automovilismo.