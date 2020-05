Fernando Alonso: "Sé lo que voy a hacer en 2021, espero anunciarlo pronto"

¿Regresará Fernando Alonso a la Fórmula 1? Con la máxima competición del mundo del motor parada por el coronavirus, el piloto asturiano ha dejado abierta la posibilidad a un ansiado regreso a la F1.

Y es que durante un vídeoconferencia que ha realizado con la cuenta oficial de las 24 Horas de Le Mans en Instagram, el asturiano ha dejado muy abierta la posibilidad a un regreso a la Fórmula 1.

"Sé más o menos lo que voy a hacer en 2021, espero que lo sepáis pronto, pero no puedo decir más", aseguró Alonso.

"Siempre dije que en 2021, con nuevas reglas, era posible que volviera a la Fórmula Uno, porque quizás los coches estén más equilibrados y tenga hambre de probarme de nuevo", explicó el asturiano.

Fernando Alonso reconoció que, pese a que el cambio de reglamente era necesario para "equilibrar los coches”, entiende la decisión de la FIA de posponer ese cambio hasta 2022.

“Es una decisión entendible, porque con esta situación ahora no puedes desarrollar los coches de 2021", reconoció Alonso.

Fernando Alonso también repasó su paso por el Rally Dakar 2020 en Arabia Saudí, en el que acabó decimotercero en su primera experiencia en el mítico rally.

"Me encanta el espíritu de la carrera. He compartido momentos con pilotos, mecánicos, periodistas, estás en el medio del desierto, no hay hoteles, baños, muchas cosas que estás acostumbradas en otras carreras, y no ha diferencia entre la gente. Creo que fueron tres semanas de pura experiencia", explicó Alonso.

"Ojalá pueda volver algún día, tengo varios años para hacerlo, Carlos (Sainz) lo ganó con 57 años este año. Ojalá pueda volver, ser más competitivo y tratar de ganar", agregó.