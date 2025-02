Fernando Alonso: "Newey nos va a aportar más a Aston Martin que Hamilton a Ferrari"

Fernando Alonso se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva etapa en Aston Martin en la que Adrian Newey será el máximo responsable de su monoplaza. El ovetense ha dejado claro que un diseñador es mucho más importante que un piloto en la actual Fórmula 1, y así se ha manifestado cuando le han preguntado por la llegada de Lewis Hamilton a Ferrari.

"Adrian Newey siempre lo va a tener más que ningún piloto, porque los pilotos van y vienen y todos los veinte que estamos aquí intentamos conducir bien y hemos conseguido cosas hasta la Fórmula 1, así que Hamilton no sé lo que va a añadir o aportar en Ferrari, pero seguramente que sea menos de lo que puede aportar un diseñador", asegura el piloto español.

"Alma libre"

Tiene claro el asturiano que Newey va a ser "un alma libre" en la escudería:" No creo que se le pueda decir lo que tiene que hacer. Cuando entre, si nos puede echar una mano con el coche del 25, bien, y si quiere trabajar sólo con el 26, bien también, porque entonces es que tiene las ideas claras y no quiere perder ni un día. Se lo pregunté varias veces a Lawrence (Stroll) y siempre me dice "creo que no vamos a poder controlarle o decirle lo que sería bueno que hiciese". Él hace lo que quiere".

"Se han cambiado muchísimas cosas en el coche, el 90, 95% de la aerodinámica de la estética del coche es diferente"

A escasos días de trasladarse a Bahréin y comenzar a probar el nuevo coche, Fernando Alonso, que se encuentra en Londres con motivo de la presentación de la temporada, ha atendido a los medios en el O2.

¿Cuánto pueden cambiar las prestaciones de Aston Martin para que el final de temporada del año pasado se mejore mucho a lo largo de esta? Fernando pide cautela: "El año pasado sufrimos un poco, sobre todo, al final de temporada, y han pasado solamente tres o cuatro meses desde Abu Dabi, que estábamos en ciertas dificultades, así que hemos hecho todo lo que se ha podido".

Dice que el equipo ha traajado muchísimo este invierno: "Se han cambiado muchísimas cosas en el coche, el 90, 95% de la aerodinámica de la estética del coche es diferente y ojalá que eso dé los resultados que queremos y mejorar, pero sabemos que todo el mundo hace buen trabajo durante el invierno y que va a estar muy apretado. Ya vimos el año pasado que en medio segundo así había muchísimos equipos y este año no me espero nada diferente, así que habrá que habrá que acertar en todas las decisiones".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com