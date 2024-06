Fernando Alonso, irónico: "Soy español, mejor no meterme en líos"

Fernando Alonso (Aston Martin) explicó tras acabar decimoquinto la carrera al sprint del GP de Austria que tienen que "aceptarlo" porque tienen montado un motor con problemas. Además, el asturiano avisó de que la de este domingo "también será una carrera dura" para Aston Martin.

"Llevamos arrastrando el problema del motor todo el fin de semana, pero mejor ponerlo aquí, que estamos fuera de los puntos y que tenemos dificultades, que en otra carrera, en la que a lo mejor tenemos oportunidades. Hay que aceptarlo y será una carrera dura también mañana", explicó en declaraciones a DAZN Alonso.

El español apuntó que podría "haber intentando defender" mejor la posición con el alemán Niko Hulkenberg (Haas) para intentar que le penalizaran porque le echaron de pista. Eso sí, el ovetense destacó que en la carrera al sprint no se puede "competir mucho": "Soy español, mejor no meterme en líos", ironizó Alonso.

En definitiva, no consiguió entrar en los puntos al acabar decimoquinto y que evidenció que su Aston Martin está lejos de la zona alta de la parrilla.

Se siente perjudicado

No es la primera vez que Fernando Alonso insinúa que se siente perjudicado por la FIA por ser español. Ya lo hizo tras quedar último en la sprint del GP de Miami, donde culpó a Hamilton de arruinarle la carrera: "Veremos lo que deciden... no decidirán nada porque no es español. Pero arruinó la carrera de unos cuantos. De Norris sobre todo, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente", comentaba el dos veces campeón del mundo.

Por su parte, Carlos Sainz (Ferrari) comentó que la quinta posición es "más o menos" donde merecen estar.

Sainz, en declaraciones a DAZN, explicó que "está siendo un fin de semana complicado otra vez" y apuntó que este viernes solo pudieron ser quintos y este sábado, a pesar de pasar al británico George Russell (Mercedes) en la salida, ha tenido problemas de frenos.

"He tenido problemas de frenos. He tenido que refrigerarlos y cuando se han estabilizado, he podido aguantar la distancia con Russell y al británico Lewis Hamilton (Mercedes) detrás", comentó Sainz.

El piloto madrileño acabó quinto la carrera al sprint disputada este sábado en el Red Bull Ring de Austria, previa a la clasificación de la tarde de este sábado en el mismo circuito austríaco.

