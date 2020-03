Fernando Alonso contesta a Vicente del Bosque: "Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más" | Última hora coronavirus

Fernando Alonso se ha cansado de las críticas durante la crisis por el coronavirus. Todo comenzó cuando hace unos días el bicampeón de Fórmula 1 español puso en tela de juicio la tibieza de las medidas para combatir la pandemia.

Poco después, el asturiano se encontró con la respuesta, si bien no explícita, de Vicente del Bosque. El exseleccionador dijo hablar "en genérico" y lo hizo de la siguiente forma: "Alguien que protesta porque se han hecho las cosas muy mal, que se han retrasado... Y luego cotiza en el extranjero. En fin, es un tema social y es el momento de apoyarnos todos en lo que podamos".

Esa misma tarde Fernando Alonso recogió el guante: "Eso es lo que ponía hace seis días con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo que importa #yomequedoencasa", dijo el bicampeón del mundo de Fórmula 1 en su Instagram.