Fernando Alonso explota tras una desastrosa sprint en las Américas: "Qué idiota es el..."

Se antojaba una carrera al sprint muy complicada para Fernando Alonso y Aston Martin en las Américas, pero fue peor, mucho peor de lo esperado. El español, que partió 14º en la parrilla de salida, perdió dos posiciones en el arranque y terminó 18º en un día para olvidar. Otro más. Algo mejor le fue a Stroll, 13º, pero ambos lejísimos de sumar algún punto.

La historia de amor entre las sprint y Alonso terminó el año pasado, y es que en esta temporada este formato se le atraganta al asturiano y a su equipo. Tampoco es que le apasione correr los sábados al español, se reparten menos puntos entre menos pilotos y además te arriesgas a romper el coche o recibir una sanción: "Nos lo hemos tomado como una sesión de libres para entender el coche", lo dijo todo el bicampeón tras la sesión.

"Pero tío... ese Alpha Tauri es idiota"

Hoy, pese a todo, poco importaba la posición, el objetivo era entender el coche y ver qué opciones puede haber en carrera este domingo (la clasificación será hoy a las 00:00). No obstante, Fernando, por no hacer no pudo ni adelantar a un solo coche durante las 19 vueltas, y cuando parece que había completado uno ante Lawson, este le cerró completamente la puerta.

"No creo que sea la mejor manera de demostrar cosas..."

"Pero tío... ese Alpha Tauri es idiota", dijo el de Asturias por la radio justo después de evitar lo que podía haber sido un accidente frontal con el 'debutante' en Alpha Tauri. Tras la sprint, el piloto de 43 años volvió a hacer referencia a la maniobra del neozelandés: "Demasiada acción quizás de Lawson, que tiene seis carreras para demostrar cosas y no creo que sea la mejor manera, pero bueno es su carrera la que está en juego y no la mia".

Verstappen no falla y Norris, ni minimiza

En lo referente a la 'lucha' por el Mundial, si es que todavía hay viendo la enorme diferencia en puntos y en forma de pilotaje entre uno y otro, Verstappen, que sí sabe convertir todas las poles en victorias, se paseó de principio a fin. Y Norris, que salía cuarto y remontó hasta el segundo en las primeras curvas, tiró todo por la borda en la última vuelta tras pasarse de frenada y ser adelantado por Carlos Sainz. Hasta Leclerc pudo pasarle si el monegasco no hubiese perdido el control de su Ferrari.

Lando, lejos de recortar los 52 puntos, cada día se aleja más del neerlandés. Ya son 54. Mañana se reparten muchos más puntos y hoy, a las 00h en España, será la clasificación. Muy bien va a tener que ir Norris para poner nervioso a Max.

