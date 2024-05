Fernando Alonso estalla contra Hamilton por radio: "¡Se piensa que está solo!"

Vuelven a saltar chispas entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Durante los segundos libres del Gran Premio de la Emilia Romaña, el español y el británico tuvieron un encontronazo en pista que desencadenó en un gran enfado por parte del piloto Aston Martin, que no dudó en mostrar su cólera por radio: "¡Lewis se piensa que está solo en la pista!".

Alonso se había encontrado al piloto inglés parado en medio de la trazada mientras que él venía en vuelta probando las nuevas mejoras de su Aston Martin AMR24. Lo que más molestó al piloto asturiano es que Hamilton era reincidente, pues en la misma sesión de entrenamientos ya había protagonizado una acción similar que también le había perjudicado.

"Es la segunda vez que lo hace, la primera vez en la curva 12 y ahora en la 7"

"Es que es la segunda vez que lo hace, la primera vez en la curva 12 y ahora en la 7", abundó el asturiano a través de la radio. Poco después, fue Max Verstappen el que se topó también con el piloto de Mercedes en pista, de nuevo en medio de la trazada, por lo que el neerlandés tampoco dudó en recriminarle abiertamente su pilotaje: "No es la primera vez".

La tensión entre el Alonso y Hamilton tiene su último precedente en el Gran Premio de Miami, donde el español se quejó de que el heptacampeón no fuese sancionado por una salida demasiado agresiva en la carrera al sprint en la que se llevó por delante a varios pilotos, entre ellos Fernando: "Hamilton no es español, por lo que no creo que le sancionen", lamentó el piloto de Aston Martin al finalizar la carrera.

Leclerc domina en los Libres 2

El monegasco Charles Leclerc, que ya había sido el más rápido en el primero, marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre con su Ferrari para el Gran Premio de Emilia-Romaña, el séptimo del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Imola. Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el sexto y el décimo tiempo respectivamente.

El doble campeón mundial asturiano se quedó a 93 centésimas del crono de Leclerc. Los entrenamientos libres se completarán este sábado, horas antes de la calificación, primordial en una pista estrecha en la que será complicado adelantar; y que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a un total de 63 vueltas, para completar un recorrido de 309 kilómetros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com