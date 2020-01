Fernando Alonso, a dos días del Dakar: "Me quedo con que tengo unas pelotas muy grandes"

A punto de comenzar el Rally Dakar, una de las figuras más mediáticas de la edición de 2020, Fernando Alonso, ha aprovechado para remarcar sus objetivos y la hoja de ruta a seguir en esta su primera participación en la prueba más emblemática de las competiciones de motor extremas.

"Hay que ser realistas y saber las limitaciones de cada uno y las mías son grandes, la falta de experiencia, la primera vez en un Dakar... Los primeros días van a ser de mucho aprendizaje pese a lo que he rodado en Marruecos y aquí, porque salía con 180 motos delante, y ahora las huellas cambian mucho y hay que acostumbrar la conducción, el ojo, las indicaciones de Marc..., muchas cosas nuevas importantes sin tiempo para entrenarlas" aseguró Alonso, que también advierte: "Lo afronto con la máxima seriedad y mucha concentración, porque no hay lugar para el error".

Y, ante la ilusión de los aficionados por un nuevo triunfo del dos veces campeón del mundo de Fórmula Uno y del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC), el asturiano se mantiene cauto: "Siempre hay una expectativa muy grande en cualquier cosa que hago, hay muchos ojos puestos en cualquier carrera de rallies, karts o de Resistencia, así que intentaremos pasarlo bien"

"Que nadie se lleve una decepción muy grande y que la gente entienda que en esa disciplina hay grandes pilotos, marcas y leyendas de esta carrera por lo que concentrar la preparación en seis meses hace imposible llegar al nivel que tienen algunos" esgrimió Alonso.

El piloto del equipo Toyota Gazoo Racing señala que se queda con que tiene "unas pelotas muy grandes" tras todo lo que se ha comentado sobre su participación. "Por marketing no vengo, no lo necesito, por diversión me divertiría más en otra disciplina donde sabes lo que haces, esto es nuevo y fuera de lo que tienes controlado y tampoco es un show ni un intercambio de moto con coche o con avión" añadió Alonso.

"Estoy compitiendo, hay un semáforo que se apaga, un cronómetro y compites contra los mejores. Es difícil pensar o imaginar un piloto de circuitos haciendo esta prueba, es una locura, algo impensable, pero vamos, aquí estamos" concluyó el de Oviedo.