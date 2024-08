Fernando Alonso se desespera con Aston Martin, 10º: "Veo el futuro y de aquí al final de temporada..."

El GP de Países Bajos fue la prueba fehaciente de que Aston Martin sigue sin poder recortar -aunque sea un poco- la enorme brecha con los cuatro magníficos (Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari). Lejos de acercarse a la zona noble está viendo como Alpine se le acerca, y los pronósticos para lo que resta de temporada no son nada halagüeños.

Alonso salva los muebles: 1 punto

Nuevamente fue Fernando Alonso el único piloto que sumó puntos para la escudería inglesa, concretamente uno, en la carrera tras el parón vacacional (Stroll fue 13º). El español firmó una buena clasificación este sábado (7º), pero ya era consciente de que era irreal y de que la posición les iba a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Más que nada porque detrás estaba Sainz y Hamilton a los mandos de un Ferrari y un Mercedes, ahora completamente inalcanzables para los otros seis equipos. No falló el pronóstico de Alonso y por si fuera poco se le coló en la salida Gasly, al que fue incapaz de adelantar durante las 72 vueltas. El Alpine fue más rápido que el Aston Martin. Es la realidad.

"De aquí a Abu Dabi seguiremos luchando por ser 9 y 10º"

Fernando hizo lo que pudo, gestionó bien los neumáticos y adelantó a un combativo Hulkenberg en las últimas vueltas para asegurarse 1 punto, lo poco a lo que puede aspirar este equipo en estos momentos... El piloto de 43 años atendió a la prensa tras la carrera en Zandvoort y dejó un vaticinio bastante negativo.

"Nada ha cambiado tras el parón veraniego, en general, somos el séptimo equipo..."

"Puedo ver el futuro y ya digo que de aquí a Abu Dhabi (última carrera del año) lucharemos siempre por ser noveno y décimo", dijo. Aston Martin empezó la temporada siendo el quinto equipo, algo que ha cambiado según la perspectiva del ovetense: "Antes del parón luchábamos en Hungría contra Yuki Tsunoda hasta la última vuelta, en Spa batimos a Alpha Tauri y Williams por ir a una parada, y aquí Alpine y Haas eran más rápidos que nosotros. En general, somos el séptimo equipo". Hace precisamente 1 año, Fernando terminó esta carrera en segunda posición a menos de 4 segundos de Verstappen.

"Decepcionante", así definió 'Magic' el presente del equipo, que aspira a introducir alguna mejora que les acerque a los de arriba o al menos les distancie del resto (Alpine, Haas, RB, Williams...).

Norris cumple; Piastri no

No obstante, la carrera de hoy vio como Lando Norris sumaba en Zandvoort la segunda victoria de su carrera y recortaba 8 puntos a Verstappen, 2º, en el Mundial de Pilotos. Volvió a salir mal pero el espectacular ritmo del McLaren terminó imponiéndose a un Red Bull que ya no es el mejor coche de la parrilla. Eso es un hecho, por mucho que Max se resista (terminó a 19 segundos). Buen día para Lando pero no tanto para Piastri, que también falló en la salida y que con el coche más rápido solo pudo ser cuarto (se le coló Leclerc).

Carrerón también de Carlos Sainz, el español no se subió al podio pero ganó 5 posiciones, del 10º al 5º tras un gran ritmo de su Ferrari, que hoy sí brilló en carrera.

Así va el Mundial de Pilotos y constructores a falta de 9 GP

