El enigmático mensaje de un posible compañero de Fernando Alonso: "Me habría molestado verle ganar el Dakar"

Fernando Alonso debutó con buena nota en la reciente edición del Dakar 2020. El asturiano logró codearse con los mejores e incluso estuvo a punto de ganar una etapa.

Alexander Rossi, piloto de la IndyCar y más que posible compañero del asturiano en dicha prueba, ha dejado unas polémicas declaraciones al reconocer que no quería que Alonso ganara el Dakar.

"Quería verle hacerlo bien, pero no quería verle ganar porque me habría molestado. He hecho la Baja dos veces y no he ganado en mi categoría así que me habría molestado si él hubiera ido y ganado en su primera carrera en el desierto", dijo Alexander.

El piloto de 28 años también espera poder participar en las próximas ediciones del rally Dakar: "Le presté atención a lo que hizo Alonso porque es divertido, estamos haciendo el mismo tipo de cosas. Pregunté para hacer el Dakar, pero por cuestiones de tiempo no funcionó para este año. Pero creo que lo haré en los próximos tres o cuatro años", aseguró.