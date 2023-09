El dardo de Adrian Newey a Fernando Alonso por su relación con los compañeros de equipo

Al jefe técnico de Red Bull, Adrian Newey, le gustaría ver una dupla Fernando Alonso-Max Verstappen o un segundo capítulo del piloto español con Lewis Hamilton en el mismo equipo. El ingeniero tiene curiosidad por ver cómo ha evolucionado el pilotaje de Fernando con la experencia y opina que sería diferente a la tormentosa relación con Hamilton en 2007.

"Fernando es uno de los competidores más formidables de la historia y quizá famoso por no llevarse muy bien con sus compañeros"

"Sería interesante una dupla con un número uno veterano y otro más joven. Por ejemplo, Fernando es uno de los competidores más formidables de la historia y quizá famoso por no llevarse muy bien con sus compañeros de equipo digamos", apuntaba Newey en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond The Grid.

"Max contra Fernando, Lewis contra Fernando de nuevo, sería interesante ver a Fernando con toda la experiencia que tiene ahora si es diferente al piloto que era en 2007 con McLaren. Yo creo que sería diferente, da la sensación de que ha suavizado esa postura", abundaba el ingeniero.

Casi ficha por Ferrari

Newey también ha hablado de las veces que estuvo cerca de fichar por Ferrari o con qué pilotos le hubiera gustado trabajar. Explica que los italianos le ofrecieron unirse a sus filas hasta en tres ocasiones.

A la pregunta de si se arrepiente de rechazar a los italianos: "Emocionalmente, supongo que hasta cierto punto, pero igual que, por ejemplo, trabajar con Fernando Alonso y Lewis Hamilton habría sido fabuloso, aunque nunca sucedió. A veces son las circunstancias, así son las cosas", reconocía.