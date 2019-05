Cristiano Ronaldo y Hamilton, encuentro de campeones en el asfalto del GP de Mónaco

Mónaco suele ser siempre uno de los fines de semana más glamourosos de todo el calendario de la Fórmula 1. Prueba de ello es la gran cantidad de personalidades que acuden a ver o bien la clasificación o bien la carrera, o bien ambas cosas. Este 2019 ha sido Cristiano Ronaldo el que se ha dejado ver por las calles del Principado.

El portugués ha sido el invitado de lujo de un Lewis Hamilton con el que, además, se ha hecho una foto que ha compartido en sus redes sociales.

"Siempre feliz de verte hermano", dijo Cristiano en Twitter.

Always nice to see you Bro 🏆🏆👌🏻💪🏻 pic.twitter.com/Ww3TeKzL9i