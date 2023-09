Carlos Sainz: "He tenido el control en todo momento"

Carlos Sainz salió de Marina Bay muy reforzado y con la sensación de que su crecimiento como piloto es imparable. Charles Leclerc ya es muy consciente de que tiene un problema con el madrileño, quien le ha pasado por la derecha como un avión. Y es que el madrileño dio una lección de pilotaje todo el fin de semana y de frialdad en la recta final, cuando ayudó a Lando Norris para que aguantar a los dos Mercedes y asegurar la victoria.

"He sentido que tenía la tranquilidad y el hueco para poder hacer las cosas, pero estás bajo presión y si cometes cualquier error te puede ir mal. He tenido el control en todo momento y he podido conseguir esta victoria, estoy contentísimo", admitió Sainz tras sumar la segunda victoria de su carrera en la Fórmula 1.

El madrileño calificó de "increíbles" sus sensaciones tras el GP de Singapur y agradeció el trabajo de todo el equipo de Ferrari para dar la vuelta a la situación tras un complicado inicio de temporada.

"Ha sido una carrera increíble y un fin de semana increíble, gracias a todo el mundo en Ferrari porque han hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta al comienzo tumultuoso de temporada. Hemos hecho perfecto todo lo que teníamos que hacer en la carrera y nos vamos con una victoria de la que todo Ferrari y toda Italia van a estar orgullosos", aseguró Carlos Sainz.

"Le he dado a Lando el DRS para llevarle..."

Por último, el madrileño habló de la estrategia de neumáticos del equipo y su inteligente decisión de dar DRS a Norris en las últimas vueltas.

"Se trataba de controlar nuestras limitaciones de neumáticos y de degradación; tenía que llegar a los objetivos de vuelta de cada compuesto. Hemos tenido que parar antes de lo pensado con ese coche de seguridad y sabía que iba a tener que pasar más tiempo con el duro", explicó Sainz.

"He tenido que bajar aun más el ritmo para no darle la oportunidad a ese neumático medio de George -Russell-. Ha funcionado a la perfección. Le he dado a Lando -Norris- el DRS para llevarle y al final hemos conseguido esa victoria", concluyó el de Ferrari.