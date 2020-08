Carlos Sainz responde a las críticas de Lewis Hamilton: "Ya vale, soy libre de no arrodillarme"

Carlos Sainz ha recibido varias críticas extradeportivas por no arrodillarse en señal de protesta contra el racismo. Uno de los críticos con su postura fue Lewis Hamilton, que se refirió explícitamente a equipos "españoles y rusos" que sí hacían este gesto en señal de protesta.

Carlos Sainz no es el único que no se arrodilló, sino que Magnussen, Leclerc, Kvyat, Raikkonen, Giovinazzi y Verstappen tampoco lo hicieron. El español ha dejado claro que se arrodillará o no en Silverstone, pero que dependerá de su decisión: "Ya vale", ha comentado sobre la 'presión' de Hamilton.

"Pido a la gente que deje este tema"

"Soy libre de no arrodillarme. Le pido a la gente que deje este tema. Todos los pilotos estamos en contra del racismo. Por el mero hecho de no hincar una rodilla no se te puede considerar racista... está empezando a ser un monotema, que la gente solo mira si te arrodillas o no cuando es un mero gesto que no cambia nada"", ha dicho el piloto de McLaren y futuro piloto de Ferrari.

Sainz y el resto de pilotos participaron en el acto institucionalizado por las presiones de Hamilton, que es el único que no lleva la camiseta 'End Racism', el mensaje aprobado por todos, sino el de 'Black Lives Matter'. El campeón del mundo mantiene su protesta por libre, y no está dispuesto a renunciar a ello, sino todo lo contrario.