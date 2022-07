Carlos Sainz se lamenta: "Pensaba que tenía la pole, pero me la quitó Russell por poco"

Decepción e ilusión, así es el día de contrastes de Carlos Sainz. Pena por no haber podido lograr una pole que tenía en el bolsillo cuando George Russell, en los segundos finales, le arrebató el primer puesto de la clasificación del Gran Premio de Hungría por apenas 44 milésimas.

"Estoy algo decepcionado por no haber logrado la 'pole', pero sólo me queda felicitar a Russell porque ha tenido que dar una vuelta excepcional", comentó el español desde Hungaroring. "Pensaba que tenía la pole y al final la perdimos por poco", añadió.

Y alegría porque el madrileño y su Ferrari volaron durante todo el fin de semana y en todo tipo de condiciones. Bajo la lluvia o en seco, Sainz siempre se mantuvo entre los mejores y espera "ser rápido" para poder "ganar la carrera".

"Me he sentido muy a gusto en el coche durante todo el fin de semana; así que debería ser rápido mañana", indicó. "Creo que tenemos el ritmo para ganar la carrera, pero, como dije, no sabemos cómo será el ritmo de Mercedes. Si logramos pasarlos al principio, mejor. Pero va a ser una carrera emocionante", complementó.

Opción para recortar diferencias

Desde su cuarto puesto en la clasificación del mundial, el piloto español tendrá ahora una buena posibilidad para empezar a recortar los 89 puntos de desventaja que tiene frente al líder Max Verstappen. Sainz pidió "ayuda" a Red Bull y estos se la concedieron en forma de un problema de potencia que hará que el neerlandés salga desde la 10ª posición.

Para ello, el ganador en Silverstone espera tener "una buena salida" y "clavar" la estrategia de gestión de neumáticos. "Espero tener una buena salida, lo primero; y luego 'clavar' la gestión de los neumáticos", explicó el de Ferrari.

"Va a ser complicada la gestión de los neumáticos, como pudimos comprobar ayer durante la primera jornada de entrenamientos libres", aseguró sobre el viernes, donde marcó el mejor tiempo en los Libres 1. En el lugar donde empezó la leyenda de Fernando Alonso, Sainz buscará ahora conquistar su segunda victoria en la Fórmula 1.