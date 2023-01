Carlos Sainz llegó al campamento 10 horas después de sufrir el accidente: "Solo vi volar a Peterhansel"

Carlos Sainz no ha podido completar la etapa 6 del Rally Dakar después de no haber podido reparar su Audi tras un accidente que le sacó de la carrera en el kilómetro 212. 10 horas después de sufrir el percance ha llegado al campamento para valorar daños.

El objetivo de la marca alemana quiere mantener a Sainz y a su copiloto en carrera para intentar ganar etapas a pesar de que ya no es posible la remontada del madrileño en la clasificación general. Todo se ha ido torciendo para Sainz, y eso que empezó ganando la primera etapa de la prueba.

No cruzó la línea de meta pero podrá seguir en carrera

A pesar de no haber cruzado la línea final eso no impedirá que Carlos regrese a la competición a partir de mañana y pueda seguir optando a victorias de etapa o la clasificación general gracias a uno de los dos comodines que tienen los pilotos prioritarios, eso sí, el último día del Dakar no será reconocido como finisher de la 45ª edición.

"Lo único que he visto ha sido volar a Peterhansel"

"Nos había cogido Stephane (Peterhansel), iba justo detrás de él, siguiéndole muy de cerca. Lo único que he visto ha sido volar su coche y yo volar después. Al aterrizar hemos roto la suspensión y Edouard (copiloto de Peterhansel) se ha roto algo de la columna", ha explicado el padre del piloto de Ferrari tras llegar al campamento.

Es complicado pero peor ha sido el día de su compañero Peterhansel (iba segundo en la general), que ha tenido que abandonar la carrera por un accidente en el mismo kilómetro que Sainz y que ha obligado a que su copiloto fuera trasladado a un hospital para ser ingresado tras una dolencia en la columna. Los dos Audi fuera en el mismo lugar y prácticamente al mismo tiempo.