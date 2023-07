Carlos Sainz, harto de Ferrari tras perder el podio: "Es frustrante, que me lo paguen de esa manera..."

Carlos Sainz (4º) volvió a merecerse, como mínimo, meterse en el podio del GP de Austria, el que hubiera sido el primero para él en esta temporada de altibajos en la que él, pese a Ferrari, está pilotando y sumando más puntos que Leclerc (2º hoy en el Red Bull Ring).

Ferrari le prohibió luchar cuando era más rápido que Charles

Decimos pese a Ferrari porque lo visto hoy en la novena carrera del Mundial ha sido por lo menos analizable. Un Carlos agresivo, confiado, cómodo en el coche y mucho más rápido que Charles en el inicio de la carrera no pudo luchar con su compañero por órdenes directas de su escudería. El madrileño estuvo pegado al alerón trasero del monegasco en las primeras vueltas y pese a tener más ritmo tuvo que quedarse detrás. Después, con el VSC y tras una doble parada de Ferrari, se acabó la carrera para él. Hamilton y Norris le pasaron mientras seguía en boxes y una posterior penalización de 5 segundos por límites de pista le dejaron fuera de un podio que se merecía como el que más.

Terminó enfadado, y con razón, con las órdenes de equipo de Ferrari, que otra vez volvió a priorizar a Leclerc pese a ir antes Sainz en el Mundial de Pilotos.

"Hice trabajo en equipo y que se me pagase de esa manera… es bastante frustrante"

"Está claro que la decisión de parar a los dos coches a la vez cuando el VSC estaba acabando me ha penalizado. Además iba muy rápido en el primer 'stint'. He hecho labor de equipo y que se me pagase de esa manera… es bastante frustrante, porque ha comprometido mi carrera a partir de ahí. He tenido que empujar a tope con el segundo set de medias para pasar a coches que no tendría que haber pasado. Y ahí es donde han venido los 'track limits' muy pequeños, marginales (que le costaron una penalización de cinco segundos). A partir de ahí la carrera se ha ido complicando poco a poco y hemos perdido el podio", empezó diciendo el piloto de la escudería italiana.

Un cuarto puesto que sabe a muy poco porque podía haber sido un 2º o como poco un 3º. Además, por si esto no era suficiente, Leclerc fue 2º en el mejor resultado de la temporada para él y para Maranello. Y no es porque Carlos no se alegre de que su compañero se suba al cajón sino porque entiende que es él el que debía estar ahí por todas las de la ley. Y Ferrari no ha querido. O al menos no ha querido que o intentara poniendo en 'riesgo' el de Charles.

"Tendré que analizarlo con el equipo"

"Lo tendré que analizar con el equipo, ver qué podríamos haber hecho diferente", siguió diciendo Sainz cuando fue preguntado por este tipo de decisiones. En lo colectivo sí fue un buen día para los italianos ya que tuvieron a ambos pilotos en el top 4. Tras 9 carreras, Carlos es 5º en el Mundial con 86 puntos por los 72 de Leclerc, 6º.