Carlos Sainz: "Me gustaría que volviese Fernando Alonso y pelear con él"

Carlos Sainz ha hablado con Movistar tras su fichaje por Ferrari: "Cuando tenía 17 años era ingenuo y optimista, pensaba que llegar iba a llegar a la F1, lo que no sabía es que iba a ser tan difícil, como la temporada de la GP3 de ese año o la decisión de ese asiento en Toro Rosso. Si me llegan a decir que iba a estar en Toro Rosso, en Renault, en McLaren y un año después iba a firmar con Ferrari me hubiese caído de culo".

Carlos Sainz ha deseado una posible vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1: Vuelta de Alonso: "Me gustaría que volviese. La Fórmula 1 está para los mejores, y Fernando es uno de ellos. Me encantaría tenerle y pelear con él. Se puede permitir decidir por su pedigrí como piloto, puede hacer lo que quiera. Que sea lo que le haga más feliz".

Su padre y su primo, en la negociación

Sobre la negociación con la Scuderia Ferrari durante la pandemia del coronavirus: "Firmar un contrato en medio de una pandemia y desde casa ha sido muy raro, pero lo he vivido de forma muy intensa en estos dos últimos meses. Nos hemos apañado bastante bien con mi padre y mi primo".

Primero se quiere centrar en McLaren: "Entiendo a la gente que me quiere ver de rojo y luchando por podios y victorias lo antes posible, pero a mí me gusta hacer las cosas bien. Queda un año en McLaren y quiero hacer las cosas mejor si se puede. Tengo mucho cariño y les estoy muy agradecido, tengo muchas ganas de acabar bien con ellos. Cuando pise Woking, meteré a Ferrari en un cajón y solo pensaré en McLaren porque se han portado muy bien conmigo, todos me han felicitado y se han alegrado por mí, y eso es algo de lo que no me voy a olvidar y me quiero ir de la mejor forma posible".