Carlos Sainz, a Antena 3 Deportes: "¿La F1 en Madrid? La prioridad es que España mantenga un GP"

Carlos Sainz cerró hace unas semanas su tercer capítulo como piloto de Ferrari, este último año de 2023 no ha sido el mejor, otro más, y es que la escudería italiana sigue sin tener lo necesario para competirle a Red Bull. El resumen de este año: una victoria, tres podios y un séptimo puesto de Sainz para finalizar otra temporada muy lejos de Max Verstappen.

No obstante, tras terminar la temporada borrón y cuenta nueva. Hoy, el madrileño ha atendido a Antena 3 Deportes para valorar lo que puede ser la llegada más que posible de la Fórmula 1 a Madrid, desapareciendo así el GP de Montmeló. Falta que la F1 lo haga oficial en un futuro cercano pero todo apunta a que el Gran Circo llegará a la capital española.

"¿La F1 en Madrid? Sería un orgullo, me haría mucha ilusión"

"Supondría un orgullo como madridista, me haría mucha ilusión la cantidad de amigos y familia que podría ir a este Gran Premio, no obstante, no escondo que la prioridad es que España mantenga su Gran Premio", ha explicado Carlos a nuestra compañera María Mendoza.

"El próximo año el equipo y yo daremos un paso adelante"

El ex de McLaren ha dejado claras sus intenciones para el próximo año, que no son otras que competir por ganar carreras y quién sabe si por el Mundial, algo que parece complicado viendo como está Red Bull: "La próxima será una temporada importante y tanto el equipo como yo daremos un paso adelante. Yo no voy a bajar los brazos. Este año ha sido duro. Hemos tenido un coche un poco mejor en la clasificación que en la carrera. Casi todos los domingos, al acabar, tenía una sensación un poco amarga. Eso te hace irte un poco frustrado. El lunes la mentalidad era la de seguir encontrar algo en el simulador, con los ingenieros", explicaba.

No obstante, uno de los temas que rondan por la cabeza del español y seguramente de muchos directivos de Ferrari es la renovación de su dupla: Leclerc y Sainz. Con el monegasco parece prácticamente apañada y la del español también debería seguir su curso. En 2024 terminaría su contrato actual.

"Quiero renovar, si es posible más de un año, estoy muy contento, me siento valorado y querido"

"La realidad es que ha habido conversaciones. Todos sabéis que mi objetivo es empezar la temporada de 2024 sabiendo donde voy a correr en 2025 y mi prioridad es renovar y seguir muchos años más. Estoy muy contento en el equipo, creo que ellos también, así que si queremos las dos partes habrá que ponerse de acuerdo. Tenemos tres meses por delante aún. Yo quiero renovar y cuando lo hago me gusta hacerlo por más de un año. Sabéis de mis intenciones, me siento valorado, querido y renovaré. Si los dos queremos será por el tiempo que los dos queramos", zanjó.