Brutal accidente en un Rally Argentino con un coche dando ocho vueltas de campana

Un terrible accidente tuvo lugar en el Rally Bonaerense del Sudoeste este fin de semana, cumpliendo con su sexta fecha con la 49° edición del Rally Ciudad de Coronel Pringles (Argentina). En una de las pruebas cronometradas, Benjamín Pereyra perdió el control de su Volkswagen Gol y sufrió un fuerte golpe seguido de varios tumbos. Las medidas de seguridad del coche permitieron que tanto el piloto como su navegante, Kevin Martus, salieran ilesos.

En una curva rápida el Gol de la clase N7 chocó contra el borde interior y eso hizo de trampolín para que el auto se elevara, comenzara a volcar y diera ocho tumbos sobre sí mismo. El coche quedó muy dañado, pero los participantes no tuvieron consecuencias más allá del susto que se pegaron.

Las imágenes pronto se volvieron virales. El piloto y navegante ahora tendrán un mes para reparar el vehículo. El propio Pereyra ha admitido que fue un error de pilotaje lo que produjo el accidente que pudo costarles la vida. Según Benjamín Pereyra, "era una curva rápida y la teníamos anotada bien en la hoja de ruta. Lo que pasó es que me anticipé a la curva y me cerré de más. Mordí el borde y por la velocidad en la que venía, la misma inercia del auto me hizo volcar".

Pereyra y Martus reinician sus actividades

Pereyra y Martus este lunes reiniciaron sus actividades sin problemas, ya que ellos -como todos los que compiten en la especialidad zonal- no viven del automovilismo y tienen sus propios trabajos. Estas carreras se disputan en caminos rurales y se corta la ruta una hora antes de la actividad.

La próxima fecha será la séptima y última del calendario. Se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en Coronel Suárez, la localidad de Benjamín Pereyra, quien espera estar presente y correr con el apoyo de los suyos.