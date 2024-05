Mike Krack, sobre las nuevas mejoras de Aston Martin: "Seguiremos recortando a los primeros"

Aston Martin introducirá en el GP de Emilia Romaña (del próximo 17-19 de mayo) un gran paquete de mejoras y actualizaciones en ambos monoplazas para intentar dar un salto cualitativo en la parrilla. La escudería inglesa, quinta en el Mundial de Constructores, buscará acercarse, al menos, al equipo Mercedes, con el objetivo de seguir dando pasos hacia adelante tras un mal comienzo de temporada.

"Queremos seguir acortando la distancia con los primeros"

El jefe de Aston Martin, Mike Krack, se ha pronunciado sobre estas en un comunicado: "Traemos una actualización a Imola como parte de nuestro programa continuo de desarrollo durante la temporada. Esto debería abordar varias áreas de mejora que hemos identificado, pero todo es relativo: nadie se queda quieto en la F1 y nuestros competidores también traerán nuevas piezas. Todo lo que podemos hacer es enfocarnos en nosotros mismos y seguir acortando la distancia con respecto a los primeros. Todos en el equipo están esforzándose mucho, y la actualización de este fin de semana es solo otro ejemplo del esfuerzo incansable y la dedicación de todos", empezó diciendo el luxemburgués.

Krack, como él mismo detalla en el escrito, apunta a que "hay que seguir acostando la distancia con los primeros", refiriéndose directamente a Red Bull y Ferrari, las dos escuderías que parecen estar un par de escalones por encima de la mayoría, con permiso de McLaren, que de mano de Lando Norris sumó en Miami una victoria de mucho prestigio (el equipo no se subía a lo más alto del cajón desde Italia 2021 con Ricciardo).

Mike Krack mantiene la calma: "El objetivo es puntuar"

No obstante y pese a que las mejoras recortarán, o eso se espera, la diferencia respecto al resto (McLaren y Mercedes especialmente), Mike Krack mantiene la calma respecto a los objetivos de Aston en Italia: "Sumar puntos es siempre nuestro objetivo principal cada fin de semana... En Imola no será diferente. Tenemos un buen ritmo en la clasificación, por lo que nuestro primer trabajo es asegurar que eso continúe y luego trabajaremos duro para convertirlo en un buen resultado en la carrera", admitió. Vendrán actualizaciones sí, pero como vuelve a apuntar Krack, el resto "no se queda quieto" y puede que no sean suficientes para dar un paso hacia adelante.

"Estamos como esperábamos"

Este inicio de temporada (6 carreras) poco tiene que ver con lo que vimos el año pasado, a estas alturas Fernando Alonso ya había pisado el podio en cinco ocasiones, ahora, en cambio, su mejor posición ha sido quinto en Arabia Saudí, pese a todo el comienzo no ha sorprendido a nadie: "Estamos como esperábamos. Hemos acortado distancias en la parte delantera, pero la competencia es extremadamente feroz y la parrilla está muy apretada. Esperábamos ser los quintos más rápidos y muchas veces terminamos ahí en ritmo de carrera. A menudo fuimos terceros en la clasificación, lo cual es positivo, y estamos trabajando duro para desarrollar el coche", sentenció.

Así va el Mundial de Pilotos y Constructores

Fernando Alonso marcha octavo en la clasificación de pilotos con 33 puntos, por delante de Hamilton y por detrás de los Red Bull, Ferrari, McLaren y del Mercedes de Russell. Stroll solo ha sumado 9 puntos.

En el ranking por equipos Aston Martin es quinto (42), como se esperaba y como así muestra su ritmo en carrera, eso sí, solo Mercedes (64) parece estar a su alcance en un futuro a corto medio plazo ya que McLaren (124) y sobre todo Ferrari y Red Bull están en otra liga.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com