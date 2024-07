GP de Bélgica F1 2024: Horario y donde ver la carrera de Fórmula 1 en directo

La Fórmula 1 no descansa y regresa este fin de semana con el GP de Bélgica 2024, unca carrera que se disputará en el icónico trazado de Spa-Francorchamps, un lugar donde a los pilotos les espera la mítica curva Eau Rouge y la vertiginosa subida de la colina a través de Raidillon. Para muchos se traza del tramo más vertiginoso y uno de los más técnicos de todo el Mundial. El icónico trazado cuenta con 20 curvas y siete kilómetros de longitud a través del bosque de las Ardenas.

La curva de Eau Rouge es un desafío para los pilotos y los monoplazas, una combinación de curcas que se conoce como Raidillon y que consiste en un primer descenso, con un 15% de desnivel, hasta una curva a izquierdas en el punto más bajo, un giro a derechas a todo gas para encarar una subida brutal y una curva final a izquierdas, que se toma a ciegas, con la visión limitada.

El Mundial de Fórmula 1 llega a l rojo vivo al GP de Bélgica tras el triunfo de Oscar Piastri (McLaren) en Hungaroring el pasado fin de semana y los nervios instalados en Red Bull. Max Verstappen, actual líder del campeonato con 265 puntos, solo pudo ser quinto y acabó desquiciado con todo y con todas en Hungría. Por primera vez en los últimos años un monoplaza (McLaren) parece estar por delante del Red Bull, lo que ha provocado que el Mundial cobre interés. Y es que Lando Norris (189 puntos) protagonizó una intensa batalla ante 'Mad Max' en Hungría y está a tan 'solo' 76 puntos del neerlandés en la general. La ventaja de Verstappen parece suficiente de cara a ganar su cuatro Mundial, pero aún queda un mundo por delante: 11 carreras y muchos puntos en juego.

Max Verstappen acumula ya tres carreras sin conocer el triunfo, algo completamente inhabitual en las dos últimas temporadas de dominio férreo de Red Bull. El neerlandés firmó su última victoria el pasado 23 de junio en Montmeló y, desde entonces, ha visto como Russell, Hamilton y Piastri se hacían con las victorias en Spielberg, Silverstone y Hungaroring.

Max Verstappen (Red Bull) salió enfadado del circuito de Hungaroring en el que terminó quinto tras un choque con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y, preguntado por las críticas tras sus últimos incidentes de carrera con el piloto de Mercedes y el británico Lando Norris (McLaren), dijo que los que le critican se pueden "ir todos a la mierda".

"Me he quedado atascado entre varios coches, he perdido tiempo adelantando... ha sido un día para olvidar", admitió Verstappen al término de la carrera, en la que su ritmo "no era suficientemente bueno para plantar cara a los McLaren".

Por su parte, Carlos Sainz (154 puntos) solo pudo ser sexto en Hungría y se encuentra a 111 puntos de 'Mad Max' en el Mundial de F1. Mientras, Fernando Alonso (Aston Martin) fue undécimo en el trazado húngaro y transita en el noveno puesto de la general con tan solo 45 puntos. Todas las miradas se fijan ya en el trazado de Spa-Francorchamps, donde McLaren podría confirmar un cambio histórico de tendencia en el Mundial de F1. ¿Ha acabado la hegemonía de Verstappen y Red Bull?

Palmarés del GP de Bélgica de F1

Max Verstappen se ha alzado con el triunfo en las tres últimas ediciones en Spa (2021, 2022 y 2023) y el último piloto que ganó aquí sin pilotar un Red Bull fue Lewis Hamilton (2020).

Michael Schumacher con seis triunfos (992, 1995, 1996, 1997, 2001 y 2002) y Ayrton Senna con cinco victorias (985, 1988, 1989, 1990 y 1991) son los dos pilotos que más veces han ganado en GPO de Bélgica de Fórmula 1.

Horarios del GP de Bélgica de F1 2024

Viernes 26 julio

- Libres 1 (13:30-14:30)

- Libres 2 (17:00-18:00)

Sábado 27 julio

- Libres 3 (12:30-13:30)

- Clasificación (16:00-17:00)

Domingo 28 julio

- Carrera (15:00 horas | 44 vueltas)

Donde ver el GP de Bélgica de F1 2024

La última hora del GP de Bélgica 2024 y la narración en directo de la carrera se podrá seguir en la página web de Antena 3 Deportes, con todas las reacciones, resultados y lo que ocurra en el trazado de Spa, con especial atención a las actuaciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz.

