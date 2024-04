Así fue la épica remontada de Maverick Viñales en el GP de las Américas de MotoGP

El español Maverick Viñales (Aprilia RS-GP) consiguió una épica e histórica victoria en el Gran Premio de las Américas de MotoGP este domingo en el circuito COTA de Austin, por delante del también español Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) y del italiano Enea 'La Bestia' Bastianini (Ducati Desmosedici GP24).

Aunque salía desde la 'pole position', Viñales había caído en las dos primeras curvas hasta la undécima posición, desde donde se vio obligado a remontar. Su triunfo es doblemente histórico por se ha convertido además en el primer piloto de la era MotoGP capaz de ganar con tres fabricantes de motos distintos; lo hizo primero en 2016 con Suzuki, un año más tarde, en 2017, con Yamaha, y ahora, en 2024, por primera vez con Aprilia.

Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), al final cuarto, sigue líder del Mundial de MotoGP con 80 puntos, con 21 de ventaja sobre Bastianini, 24 respecto a Viñales, 26 con Pedro Acosta y 30 sobre Bagnaia.

Sin palabras

Tras la carrera, Viñales dijo haberse quedado sin palabras con su victoria: "Poco puedo decir, hay que disfrutar y saborear lo que ha sido una carrera espectacular y no quería que se me escapara, ha sido increíble y he pilotado como nunca".

"Hemos cambiado un poco la moto, sé que soy pesado, pero insisto en el balance de la moto, que me permita frenar tarde, pararla y girar, ya que eso me ayuda muchísimo a adelantar", abundó Viñales.

"Al verme undécimo no pensaba en nada más que en seguir hacia adelante y luchar; he preparado mucho la carrera y pensaba en luchar y luchar"

Viñales, tercero en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, a 24 puntos de Jorge Martín, sigue "con los pies en el suelo": "Tengo la lección aprendida y seguiremos trabajando y forzando y ahora parecerá que un podio no vale, pero también será un gran resultado. La constancia será lo más importante", recalcó el piloto de Aprilia.

Sobre la carrera: "Al verme undécimo no pensaba en nada más que en seguir hacia adelante y luchar; he preparado mucho la carrera y pensaba en luchar y luchar, en un piloto por vuelta, para cuando quedaran siete u ocho vueltas... Y así ha sido".

"Ha sido espectacular porque ha sucedido todo lo que he pensado. Increíble. Para mí ha sido una hazaña espectacular", agregó.

"No se puede ganar cada fin de semana, pero hay que luchar por ello y desde que hemos tenido el balance que necesito en esta moto, somos capaces de ir muy rápido", analizó Viñales.

Ve a la Aprilia competitiva en todos los trazados: "Los técnicos lo han encontrado y eso es increíble y creo que vamos a estar ahí a cada carrera, independientemente del circuito".

Su futuro, aún en el aire

De su futuro, pues termina contrato con Aprilia esta temporada, dijo no "tener prisa": "Cada carrera que pase, voy a valer más, y eso es súper importante ya que puedes valer mucho y tener mucho talento, pero tienes que ganar para demostrarlo y hoy lo he conseguido".

