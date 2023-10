Así fue Catar, la carrera más dura de la historia en la F1: Ocon vomitando, el asiento quemado de Alonso...

El GP de Catar 2023 de Fórmula 1 fue, según muchos pilotos, el peor y el más duro que han vivido en su trayectoria profesional. Subirte a un Fórmula 1 a más de 300km/h durante más de 2 horas en pleno desierto (30º y 43%de humedad), en un asfalto ardiendo, con un motor detrás a pleno rendimiento, sin una brizna de aire y compitiendo en cada recta no parece que sean las mejores condiciones para pilotar. Lo que vimos este domingo en Losail fue un 'matapilotos', y el circuito tiene firmado un contrato de 10 años más...

Los narradores alucinaban, los aficionados sufrían por sus ídolos desde casa, los equipos temían por sus pilotos y estos corrieron en una caldera ardiente que terminó con muchos de ellos atendidos por los médicos o simplemente abandonando en mitad del Gran Premio. "Ha sido la carrera más dura de mi vida", dijeron Alonso y Piastri, el primero lleva más de 20 años en Fórmula 1. Para Max, que se dio uno de sus habituales paseos dominicales, no fue para tanto: "Un top 5 de las más duras".

Ocon vomitó en la vuelta 15

El piloto de Alpine finalizó séptimo, por detrás de Fernando, y sumando buenos puntos para su escudería, pero fue uno de los que más sufrió las infernales condiciones de Losail: "No os lo he querido decir... pero he vomitado en la vuelta 15", le dijo a su equipo. ¡Y terminó la carrera! Bravo por Esteban, pero... ¿de verdad tiene que aguantar esto un piloto durante 2 horas? Solo fue uno de muchos.

Retirada de Sargeant: "Necesito parar"

El de Williams dijo basta en la vuelta 40 y se bajó de su monoplaza tras discutirlo con su equipo, que tuvo un comportamiento ejemplar: "La decisión es tuya", le dijeron por radio. El pobre Logan no podía aguantar ni un segundo más, fue una de las imágenes de la carrera, un piloto 'rindiéndose' porque temía por su estado de salud, y eso que tenía opción de puntuar.

Alonso: "Echadme agua en el asiento, está ardiendo"

Completamente desesperado, el español se dirigió a sus ingenieros antes de hacer su parada en boxes para que le tiraran agua o cualquier cosa que le aliviara un poco el calor extremo que estaba sufriendo su espalda, él mismo aseguró que en los Aston Martin hubo un pequeño problema en el motor que hizo que se recalentara mucho el asiento: "No había nada de viento; y en nuestro caso, en la parte derecha del asiento hay un tubo o algo que notaba que me quemaba, en la parte derecha de la espalda y el brazo", aseguró. Nada pudieron hacer los ingenieros para cumplir los deseos de Fernando, más que nada porque es ilegal. 'Magic' superó la carrera y terminó con un valiosísimo sexto puesto... a sus 42 años. El mérito de este tío es incalculable.

Russell y Norris, cualquier truco es bueno para aguantar en el infierno

El de Mercedes tuvo una carrera complicada, su compañero le tocó en la primera curva y le mandó a boxes a reparar el coche. Su ritmo fue espectacular pero fue uno de los que más sufrió, en las últimas vueltas le vimos sacar las manos del volante para intentar meter algo de aire fresco en su habitáculo, lo hizo en la recta principal y a más de 300 kilómetros por hora. El inglés tuvo un claro bajón durante un par de vueltas dónde perdió 3-4 segundos por giro, seguramente estuviera medio mareado.

Norris hizo algo parecido, el de McLaren, que terminó tercero, se abrió la visera del casco para que le entrara aire en la frente.

Albon y Stroll fueron atendidos por los servicios médicos tras terminar el Gran Premio, el tailandés acudió al centro médico y el canadiense fue trasladado en una ambulancia para hacerse un chequeo.

Piastri, tirado en la sala del podio

Otra imagen que demuestra lo que vivieron los pilotos durante la carrera. Oscar Piastri, que terminó segundo, se fue al suelo al entrar en la sala dónde se encuentran los tres primeros clasificados. Todos tienen una silla para sentarse pero solo la utilizó Norris porque Max también decidió sentarse en el suelo.

Resumen de 'Bajas'

Resumen de 'bajas' en el GP de Catar: abandono de Sargeant, Ocon vomitando, Alonso con la espalda casi quemada, Stroll y Albon atendidos por los médicos, Piastri y Verstappen completamente extenuados. Y lo que no vimos... Pues bien, quedan, cómo mínimo, otros 10 años de carreras en Catar, seguro que los pilotos están encantados.