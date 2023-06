Un aparatoso accidente en un rally en Tenerife se salda milagrosamente sin heridos

Se trata de una cita ineludible para los amantes del motor en la isla de Tenerife, el Rally Villa de Granadilla, que este fin de semana celebraba su trigésimo primera edición. Una prueba además puntuable para el Campeonato de Rallys de Tenerife en el que se dieron cita más de un centenar de equipos inscritos. No es de extrañar la enorme expectación que levanta esta carrera entre el público que se concentró en todos los tramos.

El accidente tuvo lugar al inicio de la prueba, en el primer tramo cronometrado. Uno de los coches participantes perdió el control en una curva y a pesar de los intentos del piloto de recuperar los mandos, el vehículo terminó saliéndose de la vía e impactando directamente contra el público. En ese punto había seis personas contemplando la carrera, uno de ellos un fotógrafo, que lograron esquivar en parte el choque cuando vieron que el coche se les venía encima.

El vehículo dio varias vueltas de campana a tan solo unos centímetros del público. A pesar de lo aparatoso del accidente, milagrosamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad. Dos personas tuvieron que ser atendidas pero con daños leves.

La pericia del piloto Jesús Rodríguez Barrios y su copiloto Juan Ricardo Luis Bautista a los mandos de su Renault Clio Rallye 4 hizo que el accidente no fuera una auténtica desgracia.

No es el primer accidente de este tipo

Desgraciadamente no es la primera vez que vemos como un accidente de este tipo en una carrera acaba en siniestro debido al numeroso público que acude. Para evitarlos, no está de más seguir al pie de la letra los consejos para poder disfrutar de estas actividades con total seguridad. Entre ellos hay que destacar respetar siempre las señales y las cintas colocadas por parte de la organización ya que se colocan porque, aunque a priori no pueda parecernos un lugar peligroso, puede ser una línea de posible salida de vías en caso de accidente. Es importante no aparcar donde se especifica su prohibición para no bloquear el paso de la carrera, los accesos al tramo o las vías de evacuación. Bajo ningún concepto mover tu propio vehículo dentro del tramo hasta que no pase el conocido como "coche escoba"con la bandera a cuadros que cierra la prueba.

Ya a pie hay que hacer caso siempre a los organizadores y colocarse para disfrutar de la carrera en los lugares permitidos para ello. En este sentido es importante reconocer los colores y marcas de las señales de seguridad:

Cinta color Rojo, indica que está prohibido situarse en esa zona.

Cinta en color Rojo en zigzag, significa que está prohibido colocarse en toda la zona delimitada por la misma.

Si la cinta es de color amarillo hay que tener en cuenta que el público se puede ubicar a partir de ese punto.

Y por último, la cinta color verde que indica que es una zona habilitada solo para la prensa acreditada.

No debemos olvidar que caminar por las cunetas de los tramos cronometrados, donde los coches alcanzan altas velocidades, es muy peligroso. Tampoco se debe cruzar la calzada, es mejor usar caminos o senderos o esperar a que acabe la carrera.