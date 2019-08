La Fórmula 1 nunca se cansa de la polémica y el espectáculo, por algo lo llaman el 'gran circo'. Este Gran Premio de Hungría está trayendo mucha cola y no porque sea uno de los circuitos fetiche del gran campeón español Fernando Alonso, sino por las múltiples declaraciones que se están sucediendo en su nombre.

Primero fue Toto Wolf cuando reveló que su equipo predilecto lo formarían Hamilton, Verstappen y Alonso, los rumores del acercamiento del asturiano a Red Bull, Lewis Hamilton asegurando que ganaría a Verstappen con el mismo coche. Ahora, es Max quién le devuelve el dardo al británico.

"Lewis ha ganado más mundiales, pero eso no determina la grandeza. Es, sin duda, uno de los mejores pero, ¿el mejor de su generación? No sé. Quizás es Fernando Alonso. Podría haber ganado siete u ocho títulos si hubiera estado en el equipo correcto", comentó el holandés para el diario inglés The Telegraph.