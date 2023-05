Alonso, el 'Ave Fénix' de la Fórmula 1: las claves de su renacer en esta temporada

Tenía 37 años, dos mundiales de Fórmula 1 a sus espaldas y muchas horas de práctica al volante. Pero las cosas no iban como él esperaba y decidía dar un paso al lado. En 2018, con el anuncio de su retirada del 'Gran Circo', se hablaba del fin de una era, pero ahora, cinco años después, Fernando Alonso vuelve a renacer.

Tras fichar esta temporada por Aston Martin, el asturiano vuelve a lo más alto del Mundial de Fórmula 1, consiguiendo meterse en el podio en 3 de las 4 carreras hasta ahora disputadas, e ilusiona de nuevo a los aficionados españoles del mundo del motor.

Pero... ¿cuáles son las claves de estos éxitos? Sin duda alguna, el coche. Juan Antonio Paredero, jefe del Área de Deportes de Antena 3, asegura que es fundamental para triunfar en una competición de Fórmula 1.

"En Aston Martin se lo plantearon y decidieron fichar a lo mejor, a lo que tenían acceso. Han ido a Redbull y se han traído a Dan Fallows, han ido a Mercedes y se han traído a Eric Blandin... Entre los dos están haciendo un coche campeón", explica. "Uno maneja la aerodinámica, otro el motor. Es muy difícil que entre ellos dos no consigan un coche que esté a alto nivel".

Hay quien incluso llega a decir que el coche con el que actualmente compite el piloto español es una copia del de RedBull. Algunos, tal y como cuenta Paredero en el vídeo superior de esta noticia, lo definen como un "Redbull pintado de verde". Pero no. El Aston Martin es algo más.

A 33 puntos del líder

Por el momento, la posición de Alonso en la clasificación general es buena. De las 4 carreras que se han disputado esta temporada, el bicampeón del mundo ha logrado colarse 3 veces en el podio. Este domingo, en Bakú, lo rozaba, pero quedaba en una cuarta posición tras una carrera de infarto.

"Ahora mismo está a 33 puntos del líder, 33 puntos que se equiparan con la victoria número 33. Curiosamente, el 33 sigue muy presente en el mundo de Fernando Alonso", cuenta el Jefe de Deportes en la newsletter de esta semana. "Quién iba a decir que a esta altura de temporada Aston Martin iba a estar ya en la segunda posición, superando incluso a Ferrari".

Ahora, el asturiano afronta con optimismo la carrera que disputará este fin de semana en Miami. Cree que su rendimiento en Azerbaiyán fue "alentador" y mantiene sus esperanzas en obtener unos resultados similares, superando a sus rivales directos.

¿Podría ganar su tercer mundial?

Es la pregunta del año. Aunque el de Aston Martin se sitúa por debajo de Max Verstappen y Sergio Pérez, ambos de Red Bull, la clasificación puede variar con tan solo unas carreras.

Sin embargo, son muchos los que creen que el asturiano tendrá que esperar al año que viene para poder alzarse con un nuevo triunfo como el de 2005 o 2006.

Juan Antonio Paredero, todo lo contrario. El jefe de Deportes de Antena 3 cree que Alonso puede perfectamente superar a los de Red Bull y ganar el Mundial de F1 de este año.

"Si me lo dices a principio de temporada, te habría dicho que no, pero ahora, viendo cómo está Fernando... Me voy a mojar. Podría ser campeón del mundo este mismo año", afirma al colaborador infiltrado. "Tiene la mejor forma física que nunca, con los mejores reflejos que nunca, con más experiencia que nunca: ha sido dos veces campeón del mundo, sabe cómo manejarse en el coche, sabe cómo mejorar a sus compañeros... Está mejorando los coches. Podemos decir que es el mejor mecánico de lujo del Mundial".