La montañera Perla López logra permanecer 32 días en el Pico de Orizaba, la cima más alta de México

Perla López, más conocida como Perla Tejerina, se ha convertido en la primera mujer en permanecer durante 32 días en lo alto del Pico de Orizaba, la cima más alta de México a 5.636 metros de altura. Ascendió el pasado 20 de marzo, instaló una tienda de campaña en lo alto y allí ha permanecido hasta el 20 de abril, día en el que puso fin a su aventura y su increíble reto.

"¿En algún momento pensé en darlo por concluido? No, creo que no. Soy una persona de mucha resistencia, de mucha fuerza mental. Me gusta terminar lo que comienzo, luchar, aferrarme... No soy una persona que se rinda fácilmente", aseguraba Perla López desde su tienda de campaña en lo alto del imponente volcán mexicano.

La atleta y alpinista mexica estuvo sometida a condiciones extremas, con viento heladores y hasta rayos que cayeron sobre su tienda de campaña.

"Han sido días difíciles. En concreto, ayer me cayeron dos rayos encima de la carpa (tienda de campaña). Fue espantoso. Voy a bajar con una perspectiva completamente diferente de lo que es la vida. Me siento muy en paz, muy tranquilla. Conocí todo de mí: mis demonios. lo malo, lo bueno...", reconoce la montañera y atleta mexicana.

López se ha convertido en la primera mujer en permanecer más de un mes en el Pico de Orizaba, el techo de México y ubicado en el estado de Veracruz. Esta aventura forma parte de su reto denominado 'Mujer de altura'. La alpinista mexicana se inspiró en el montañero español Fernando Garrido, quien pasó 62 días en lo alto del Aconcagua a 6.888 metros de altura en 1986.

Perla López, psicóloga de profesión, comenzó con ell alpinismo hace cinco años y ya ha escalado 160 picos.