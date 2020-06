Miki Linares se retira del waterpolo a los 23 años para seguir con su carrera como médico: "En el equipo me llaman jubilado tíos de 40 años”

Miki Linares era el futuro portero de waterpolo del CN Atlétic Barceloneta y de la Selección española. A sus 23 años iba para estrella de este deporte, pero ha decidido retirarse.

Y eso que no sufre ninguna lesión ni nada que le impida rendir al máximo a la piscina. La única razón para que Miki linares haya dejado el waterpolo es su carrera como médico.

"En el equipo hay mucho cachondeo con esto. Me llaman jubilado con 23 años tío que tienen 40…", bromea Miki.

Miki está acabando la carrera de medicina y durante el confinamiento del coronavirus ha visto la luz.

"Estos meses que he estado encerrado he reflexionado sobre lo que significa ser médico. Me he comido bastante la cabeza, como todo el mundo, y repensado hacia dónde quiero ir en un futuro en la medicina", explica Linares.

"El país se ha volcado con los profesionales de la salud y me siento muy orgulloso".

Lleva jugando al waterpolo desde los diez años, pero ahora tiene que elegir y lo ha hecho: su carrera como médico.

"Si el día tuviese 30 horas en vez de 24, no lo haría dejado (el waterpolo) ni loco. Me da mucha pena pero he tenido que hacerlo así", asegura Miki Linares.

Se va con un palmarés espectacular pese a sus 23 años: seis Ligas, seis Copas, cinco supercopas de España y una supercopa de Europa.