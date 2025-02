Martín Fiz analiza el estratosférico récord de Jacob Kiplimo en la media maratón de Barcelona

Jacob Kiplimo llegó a la media maratón de Barcelona con la misión de batir el récord mundial en la distancia. El actual récord, hasta el pasado domingo 16 de febrero, lo ostentaba el etíope Yomif Kejelcha, quien había parado el crono en 57:30 en el Medio Maratón de Valencia en 2024. Pero el atleta ugandés pulverizó esa marca en la ciudad condal, rebajando la plusmarca mundial en casi un minuto (56:42). Una auténtica salvajada y que replantea los límites de los corredores de fondo.

En Barcelona algunos pensarían que estaban viendo a un extraterrestre o incluso un súper héroe pero se trataba de un recordman que tenía clarísimo su objetivo, escribir su nombre en los libros de historia del atletismo mundial.

Una velocidad media de 22,6 km/h durante 21 kilómetros hizo que a partir del kilómetro 3 tuviese que correr en solitario. Solo el coche con el cronómetro de la carrera pudo sostener su ritmo. Las condiciones climatológicas acompañaron durante toda la carrera: Una mañana templada, sin demasiado sol y sin viento que pudiese frenar al corredor.

Kiplimo, rápido como el viento, mantuvo su ritmo de 2:41 el kilómetro para así coronarse como el mejor. El atleta se mostró feliz cuando acabó la carrera: "Estoy muy agradecido y muy emocionado por lo que hice hoy. No esperaba romper el récord. Solo quería correr una buena carrera".

Récord en duda

Esta marca desorbitada ha hecho malpensar a muchos. Hay muchas dudas con la posición del coche respecto al corredor, ya que se podría haber beneficiado del rebufo del vehículo, lo que puede ocasionar una ventaja al reducir la resistencia aerodinámica. Aunque todo apunta a que finalmente será homologado. No hay una normativa al respecto que limite la distancia que debe existir entre ese coche y la cabeza de carrera.

Según el reglamento técnico y de competición de World Athletics, en el apartado 6.3 sobre asistencia no permitida, se recoge que no se autorizará "marcar el paso en carreras por personas no participantes en la misma, por atletas doblados o a punto de ser doblados o por cualquier clase de aparato técnico".

¿Que significa este récord?

"Van a lo que van. El día D a la hora H, este fin de semana a batir el récord del mundo en Barcelona, este fin de semana en Castellón a por otro récord del mundo", explica Martín Fiz, atleta español campeón del mundo en maratón, quien señala que estos atletas funcionan como auténticas máquinas.

El 2025 puede ser un año histórico para el atletismo porque Kiplimo debutará en dos meses en el maratón de Londres, donde tiene el claro objetivo de bajar de dos horas. Algo que hasta ahora solo pudo conseguir Eliud Kipchoge, corrió el 12 de octubre de 2019 en Viena la distancia de los 42,19 kilómetros en un tiempo de 1:59:40, un registro que no pudo ser homologado por las ayudas que recibió durante la carrera.

"Este año podremos ver uno o dos atletas que bajarán de las dos horas en el maratón" asegura Martin Fiz.

