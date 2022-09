Mack Rutherford, el piloto más joven de la historia en dar la vuelta al mundo

Mack Rutherford se ha convertido en la persona más joven de la historia en dar la vuelta al mundo en avión ultraligero. Este joven belga entra en el Libro Guinness de los Récords a sus 17 años y ha sido recibido en el aeropuerto de Sofía, en Bulgaria, entre aplausos: "Me siento increíble, ha acabado un viaje de cinco meses".

Durante 142 días ha estado en 30 países, sobrevolado 52 y cinco continentes, y ha vivido alguna mala experiencia como la que le obligó a aterrizar en la isla de Attu, una isla deshabitada en Alaska: "El tiempo era muy malo, muchas nubes y bastante lluvioso. Se trata de una isla abandonada, si algo hubiese salido mal nadie podía ayudarme".

"Los jóvenes pueden marcar la diferencia, no es necesario tener 18 años para hacer algo especial"

Mack Rutherford pasó por todo el continente africano, por India, China, Corea del Sur y Japón. Cruzó el Pacífico norte hasta Alaska y se dirigió hasta la costa oeste de Estados Unidos hasta México. Luego puso rombo a la costa este hasta Canadá y cruzó el Océano Atlántico hasta Europa.

El joven vivió condiciones de mucho calor en África, e incluso tuvo que cambiar de planes durante su viaje por la invasión de Ucrania: "Mi plan era cruzar por Rusia, pero con la guerra tuve que cambiar mi ruta".

Mack acabó yendo por Japón para terminar superando la marca de su propia hermana, que con 19 años es la mujer de menor edad en hacerlo: "Con este viaje estoy tratando de demostrar que los jóvenes pueden marcar la diferencia, que no es necesario tener 18 años para hacer algo especial. Sólo tienes que seguir tus sueños y seguro que se harán realidad".

Vuelta a las aulas

Y es que no hay que olvidar que, aunque haya cruzado el mundo, este chico tiene solo 17 años y por eso sabe qué le tocará ahora: "El próximo paso es volver al colegio y ponerme al día con todo lo que me he perdido". Tras conseguir dos récords Guinness, le toca estudiar.