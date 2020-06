El luchador Sammy Guevara, suspendido por decir "quise violar" a Sasha Banks, luchadora de la WWE

Escándalo en la lucha libre en Estados Unidos después de que la 'All Elite Wrestling' (AEW) haya decidido suspender al luchar Sammy Guevara por unos graves e intolerables comentarios que realizó en 2016 sobre Sasha Banks, famosa luchadora de la WWE.

En concreto, Sammy aseguró en el podcast 'Raw's 4th Hour' lo siguiente: "Sasha Banks... Madre mía. Cuando estuve en la WWE la pasada semana sólo quise violar a esa mujer".

Tras salir a la luz ahora estos comentarios, la All Elite Wrestling actuó de forma inmediata suspendiendo a su luchador.

"Condenamos las palabras extremadamente ofensivas e hirientes de Sammy Guevara. En consecuencia, con efecto inmediato, Sammy ha sido suspendido de sueldo hasta próximo aviso. Sammy ha aceptado pasar por un extensivo curso de sensbilización y, al completarse, su futuro estatus en la compañía será reevaluado. Durante su suspensión, su salario será donado al Women's Center de Jacksonville", reza el comunicado de la AEW.

El propio Sammy Guevara se ha disculpado en sus redes sociales por sus lamentables comentarios.

"Quiero disculparme con Sasha Bank por mis comentarios inaceptables. Es una persona increíble que no merecía ser objeto de mis comentarios ofensivos. Hablé con ella y me ayudó a aprender una gran lección, y se lo agradezco. Una vez más, lo siento sinceramente", indicó el ya suspendido Sammy Guevara.

Sasha Banks ha aceptado las disculpas de Sammy, pero ha recordado que este tipo de comentarios no tiene cabida en nuestra sociedad, pese a que puedan haberse hecho en tono de broma.

"Palabras como los comentarios que hizo, en broma o no, no tienen cabida en nuestra sociedad! No apruebo ni tolero este tipo de comportamiento. Ninguna persona, hombre, mujer o niño, nunca debe sentir miedo o inseguro. Tenemos que ser mejores no sólo por nosotros, también para las futuras generaciones", indicó Sasha Banks.