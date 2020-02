Los 40 segundos de agonía bajo el hielo del influencer Jason Clark tras congelársele los ojos

El influencer de Tik Tok, Jason Clark, ha vivido un momento de angustia que casi le cuesta la vida; de hecho, él mismo ha confirmado que estuvo a punto de morir tras nadar durante 40 segundos bajo un bloque de hielo en el lago Bear Lake, en la frontera entre Idaho y Utah de Estados Unidos.

Jason Clark compartió el vídeo en sus redes sociales: se sumerge en el agua helada y consigue salir por los pelos. El influencer se encontraba la salida y la halló justo cuando se estaba quedando sin oxígeno y sus ojos estaban casi congelados.

El vídeo fue grabado por su novia, Abby Mcdonald. Su objetivo era llegar de un agujero a otro nadando bajo el agua, pero al no encontrar el punto marcado comenzó a dar vueltas y casi le cuesta la vida hasta que vuelve al lugar por el que entró.

"Nunca he estado tan cerca de morir. No pensé que mis globos oculares se congelarían tan rápido", relató Clark. "La superficie del agua donde estaba el agujero no se veía diferente al fondo del hielo", siguió el influencer.