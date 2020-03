Londres celebra el preolímpico de boxeo sin miedo al coronavirus: "Aquí se está haciendo una vida muy normal"

Londres acoge hasta el próximo 25 de marzo el preolímpico de boxeo para los JJOO de Tokio 2020. Algo que sería normal si no fuera porque todas las competiciones fuera de Inglaterra han parado por el miedo al coronavirus COVID-19.

"Aquí se está haciendo una vida muy normal, compitiendo y además con público", explica a Antena 3 Deportes Rafael Lozano, seleccionador nacional de boxeo en Londres

El el preolímpico hay 11 púgiles españoles participando y, como explica Lozano, todos los boxeadores pasan controles.

"A los boxeadores se les hacen controles continuamente. Les decimos que se laven las manos, que choquen el puño, que no den abrazos…Yo soy bastante miedoso para estas cosas", reconoce el seleccionador nacional.

Al acabar cada combate y entrenamiento, los guantes son desinfectados de forma exhaustiva

"Cuando acabas cada entrenamiento y combate, te recogen los guantes y los desinfectan con un líquido específico para ello", cuenta Lozano.

El torneo finaliza el día 25 de marzo y nuestros boxeadores no saben cuándo podrán regresar a España, ya que en esa fecha aún permanecerá vigente el estado de alarma en nuestro país.

"Hace diez minutos me llamaron mis hijos y me dijeron: ¡'papa', que no vas a poder volver! Espérate que llegue el día 25 y hablamos", bromea Lozano.