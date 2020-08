Las falanges de acero de los hermanos Iker y Eneko Pou en las rocas verticales de Mallorca

Se queda casi colgando con un único dedo... así pone a prueba sus falanges de acero. Es Iker, uno de los hermanos Pou. Detrás de esta escalada hay mucha motivación y preparación. Es una vía de grado 9, dificultad que él maneja con soltura desde hace 20 años; muy pocos en el planeta lo consiguen. Con los pies casi en el aire, apenas hay dónde sujetar. Abre nuevas vías, muy complicadas, con pequeños agarres. Lo hace trepando por las rocas de Mallorca.

No muy lejos anda su hermano Eneko, quien ha conseguido varias rutas de octavo grado, una de ellas de 40 metros de longitud por una placa muy fina que exige una técnica de pies muy precisa. Parece que el confinamiento no ha frenado la forma física de los hermanos alaveses. Este año la pandemia les impide salir de España y están en las Baleares consiguiendo proezas come estas.

Nominados al Piolet de Oro

Son ya tantos sus logros que están nominados al Piolet de Oro, algo así como los oscar de la montaña.

