La trayectoria del paracaidista viral que saltó desde un edificio en Burgos: "Lo llevamos dentro, yo me siento vivo"

No quiere que se revele su identidad. El paracaidista de Burgos lleva once años tirándose en paracaídas y subiendo sus experiencias a las redes sociales. La última, en la que el paracaidista salta desde un edificio de quince plantas a 45 metros de altura, se ha hecho viral.

El joven ha saltado a las portadas de los periódicos nacionales. El Diario de Burgos recogía el motivo por el que realiza estos retos. "¿Por qué lo hacemos? La explicación más lógica es que lo llevamos dentro, lo sentimos. Yo me siento vivo", asegura.

No es la primera vez que realiza estos peligrosos saltos en Burgos. En otra ocasión, aprovechó de nuevo la noche para saltar desde una grúa. "Los que he hecho en Burgos han sido especiales por la satisfacción de hacerlo en casa, en mi ciudad, pero no se van a volver a repetir", confiesa.

30 personas mueren al año por estos saltos

La ley no prevé multas para estos saltos, a no ser que ponga en peligro al resto de personas o se hagan desde edificios públicos. El riesgo para los que realizan este tipo de acciones es muy elevado. Un total de 30 personas mueren al año y uno de cada 60 saltos acaban en tragedia.