La increíble historia de Agnes, la medallista olímpica viva más longeva del mundo

Con cinco oros, tres platas y dos bronces durante toda su carrera deportiva, Agnes es ahora mismo la medallista olímpica viva más longeva del mundo.

"El pasado?, hablemos del presente. Debe de ser precioso. El pasado es pasado pero aún hay futuro", dice Agnes, que desprende una energia muy sorprendente a su edad.

Agnes logró huir del nazismo gracias a una identidad falsa para convertirse en una estrella del deporte durante los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y de Melbourne 1956.

"No me gustaba mostrarme mucho en los podios. Yo solo amaba la gimnasia", reconoce Agnes, todo un ejemplo y una demostración de que el deporte, como el amor, no tiene edad.