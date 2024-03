Kuba Hrones protagoniza un salto nunca visto en snowboard

Jakub Hrones tardó dos segundos en hacer historia. Consiguió realizar un triple mortal desde un riel con su tabla a lo largo de un carril de 10,5 metros y 1,7 metros de altura. Una maniobra que ha estado preparando meticulosamente durante dos años, tras una profunda comprensión de la física y las matemáticas para calcular con precisión la rotación y el aterrizaje.

"No estaba nervioso, aunque normalmente suelo estarlo bastante", dice Jakub. Explica que la parte más difícil fue la técnica: "Rebotar en algo hecho de hierro, girar tres veces sobre tu cabeza y aterrizar de nuevo en la nieve es algo completamente diferente".

Lo intentó por primera vez la temporada pasada: "Fue bastante duro para mí, estuve a punto de hacerme mucho daño", cuenta el checo. Después de la experiencia que adquirió preparándose durante tanto tiempo para ello, quiso probar suerte de nuevo.

Finalmente lo consiguió en la famosa estación de esquí de Spindleruv Mlyn, en la República Checa. "Este año solo he tenido un montón de buenas sensaciones, me he sentido seguro, creyendo en mí mismo", asegura Hromes.

El secreto: manteca de cerdo

Optó por usar manteca de cerdo en lugar de cera tradicional para untar su tabla. Debido a sus mejores propiedades de deslizamiento pensó que sería más fácil ejecutar la acción. Kuba cuenta cuándo supo este secreto: "Aprendí este truco con 16 años". Entonces no dudó en ponerlo en práctica. "Pensé que tenía que probarlo sobre un riel", explica Hrones.

¿Cómo es la maniobra?

Nombrada oficialmente como 'Switch Boardslide Switch Triple Underflip 1170', el snowboarder se acerca a la barandilla con su pie no dominante hacia delante, gira 90 grados sobre la misma y mira hacia abajo al aterrizaje. En ese momento se lanza desde la barandilla, realiza un triple giro y agrega una rotación de 90 grados a la izquierda para aterrizar con su pie dominante hacia delante.

Más conocido como 'Kuba', su viaje al mundo del snowboardcomenzó a los dos años. Convirtió este pasatiempo de fin de semana en su actividad principal. Ya mira al futuro con aspiraciones para los Juegos Olímpicos y los X Games de 2026.

