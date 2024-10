Kenan se corona en Canarias como campeón nacional de baile urbano en la final de 'street dance'

Con el Atlántico de fondo, Las Palmas de Gran Canaria se convirtió en el epicentro de la cultura 'street dance' con la celebración de la Final Nacional de 'Red Bull Dance Your Style'. En un espectáculo vibrante, cargado de energía y emoción, Kenan, un joven bailarín de origen guineano, se alzó como el campeón indiscutible de la velada, ganándose el voto del público y el título de mejor 'street dancer' del país.

Con una audiencia de más de 1.500 personas abarrotando el Parque del Rincón, la isla fue testigo del talento de los 16 bailarines finalistas, cada uno con su estilo propio y una puesta en escena única. La multitud, que no dejó de animar en ningún momento, se convirtió en juez y participó activamente en el evento, decidiendo con sus votos quién debía llevarse el galardón.

Esta victoria coloca a Kenan en el mapa internacional, ya que representará a España en la Final Mundial de Red Bull Dance Your Style, que se celebrará el próximo 9 de noviembre en Mumbai, India. Allí, tendrá la oportunidad de competir contra los mejores 'street dancers' del mundo y demostrar que su talento no tiene fronteras.

Una velada de alto voltaje: el público como juez

El formato de 'Red Bull Dance Your Style' es lo que hace este evento único en su especie. No hay jueces profesionales ni puntuaciones preestablecidas; el público decide quién es el mejor. La competencia, bajo el sistema de batallas 'one vs one', mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos, con una gran variedad de estilos en la pista: desde 'popping' y 'waacking' hasta 'krump', 'twerk' y, por supuesto, el 'afro-dance', que marcó la victoria de Kenan.

Cada duelo fue más emocionante que el anterior, y mientras el DJ Rokko Rosanegra marcaba el ritmo desde los platos, el público no dejaba de animar a sus favoritos. El maestro de ceremonias, Álvaro Funkestein, puso la guinda al evento con su energía y simpatía, guiando a los finalistas a través de cada ronda.

Entre el estilo y experiencia de Sifer, otro de los grandes favoritos de la noche, y la frescura y vitalidad de Kenan, la final fue un auténtico espectáculo. La batalla decisiva fue un enfrentamiento reñido, pero al final, la originalidad y propuesta única de Kenan le dieron la victoria.

El ascenso imparable de Kenan

Para Kenan, esta victoria es el resultado de años de esfuerzo, constancia y dedicación al baile. Su estilo, que fusiona la pasión del 'afro-dance' con la energía inagotable del 'street dance', lo hace destacar entre los demás. La victoria en esta final no solo es un reconocimiento a su talento, sino también un trampolín hacia la escena mundial.

Con la mirada puesta en Mumbai, Kenan se prepara ahora para el reto más importante de su carrera: representar a España en una de las competiciones más prestigiosas del mundo. Allí, se enfrentará a los mejores bailarines de cada país en una final que promete ser épica. El joven bailarín ha demostrado que, con pasión y esfuerzo, es posible trascender fronteras y brillar en el escenario internacional.

