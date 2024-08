Svetlana Staneva hace el gesto XX tras su derrota ante Lin Yu-Ting: "Sólo quiero luchar con mujeres"

Una de las grandes polémicas de los Juegos Olímpicos de París 2024 se está dando en la competición de boxeo femenino por las dudas sobre el género de dos púgiles: la argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-Ting. Precisamente en el último combate de esta última tuvo lugar un momento tenso, ya que su rival hizo un gesto para reivindicar su identidad femenina.

Sucedió cuando acabó el combate perteneciente a los cuartos de final de la categoría de menos de 57 kilogramos. La boxeadora búlgara Svetlana Staneva efetuó su peculiar protesta después de que los jueces nombraran ganadora a su oponente taiwanesa: se señaló a sí misma e hizo dos veces el gesto de la 'X' con sus dedos, en referencia a sus cromosomas XX o femeninos. Acusaba así a lin de tener el cromosoma XY, generalmente masculino.

La búlgara de 34 años perdió la pelea por decisión unánime por puntos en los cuartos de final de la división de peso pluma femenina de 57 kilos. Había perdido la opción de luchar por las medallas y, frustrada, evitó el contacto visual con Lin antes de usar sus dedos íncides para hacer el símbolo de la cruz mientras gritaba "no, no" señalándose a sí misma.

La Asociación Internacional de Boxeo acusó a Lin Yu-Ting de ser un hombre después de no pasar las pruebas de elegibilidad de género en los campeonatos mundiales de la India el año pasado. Sin embargo, el Comité Olímpico Internacional (COI) sí que la autorizó para participar en los Juegos.

Lin cierra sus redes

Al término del combate la taiwanesa no quiso opinar sobre los gestos de su rival: "He recibido muchos mensajes de apoyo de mi país y de la gente de París. Los agradezco, pero no he podido leerlos porque he cerrado mis redes sociales". Su victoria garantizó a Lin e Imane Khelif una medalla en París 18 meses después de que fueran descalificadas del Campeonato Mundial Femenino por supuestamente no aprobar las pruebas de elegibilidad de género.

La nota de su entrenador

Staneva, por su parte, no se paró a hablar con la prensa y dejó así en el aire cuál era el motivo detrás del gesto. Quien sí lo hizo, según el Washington Post, fue su entrenador Borislov Georgiev. Se paseó por el área de entrevistas de prensa con una nota escrita a mano que decía: "Sólo quiero pelear con mujeres. Soy XX".

"Este es quizás el mensaje de cada boxeadora en este torneo", dijo Georgiev. Afirmó que él mismo escribió esas palabras, pero sugirió que fueron apoyadas por Staneva antes de insinuar que a Lin, la cabeza de serie número 1, no se le debería permitir pelear en París.

"No soy un profesional médico que deba decir si Lin podría competir o no aquí. Pero cuando las pruebas muestran que tiene el cromosoma Y, no debería estar aquí", abundó Georgiev.

Testosterona elevada

La Asociación Internacional de Boxeo, respaldada por Rusia, expulsó a Khelif y Lin de la competición de Nueva Delhi en marzo de 2023 alegando que mostraban niveles elevados de testosterona y cromosomas masculinos XY.

Y es que las reglas técnicas y de competencia de la IBA del 13 de mayo de 2023 definen a una "mujer/niña" como "un individuo con cromosoma XX".

Más tarde, el 5 de junio de 2023, la IBA envió una carta al COI para explicar por qué descalificaron a Khelif, explicando que sus pruebas "concluyeron que el ADN del boxeador era el de un hombre compuesto por cromosomas XY".

