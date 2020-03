Un miembro del COI confirma que los Juegos serán suspendidos por el coronavirus: "No van a empezar el 24 de julio"

Más información Estados Unidos presiona al COI y pide el aplazamiento de los Juegos Olímpicos por el coronavirus

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aún no han sido suspendidos oficialmente, pero todo parece indicar que serán aplazados. Dick Pound, miemtro del Comité Olímpico Internacional desde 1976 y dos veces vicepresidente del organismo, ha adelantado a 'USA Today' que los Juegos serán suspendidos por el coronavirus.

Pound, fundador de la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA), asegura que la intención del COI no es otra que aplazar los Juegos: "Basado en la información que tiene el COI, se ha decidido posponerlos", afirmaba Pound. "Los parámetros que siguen a continuación no se han determinado, pero los Juegos no van a empezar el 24 de julio, por lo que yo sé", apostilla.

"Será paso a paso. Pospondremos los Juegos y empezaremos a solucionar las demás ramificaciones de mover esto, que son inmensas", asevera Dick Pound a USA Today. El canadiense es uno de los miembros con más peso en el Comité en las últimas décadas y una voz muy autorizada.