Luan, el repartidor de paquetería chino que competirá en los Juegos de París

Los Juegos Olímpicos son el sueño de cualquier deportista, la mayoría trabaja día, tarde y noche para llegar a competir aunque sea una vez en unas Olimpiadas. Es tal el prestigio y la historia de este acontecimiento que hay un participante que competirá en esta edición de París (26 de julio al 11 de agosto) que dedica gran parte de su día a repartir paquetes en China.

Luan Yushuai tiene 39 años y es repartidor en Pekín

El protagonista de esta increíble historia es Luan Yushuai, que a sus 39 años vivirá sus primeros Juegos Olímpicos y que competirá con los mejores maratonianos del mundo en la ciudad de la luz.

Este inquieto y activo ciudadano chino se dedica a repartir paquetes de la empresa JD Logistics a lo largo y ancho de Pekín, capital de China, una de las ciudades más pobladas del mundo asiático con 20 millones de personas. Trabajo y kilómetros tiene para dar y regalar.

Grandes marcas en maratón y media maratón

Yushuai, como no podía ser de otra manera, es conocido en la ciudad por ser el mensajero más rápido, y no es para menos porque no hay más que ver sus tiempos en las dos últimas maratones en las que ha participado en su país: 2:34:32 en la de Pekín 2022 y 2:32:27 en la de Shijiazhuang 2023. A apenas 30 minutos del récord mundial del maratón establecido por el fallecido Kelvin Kiptum en la edición de Chicago 2023 (2:00:35). Su tiempo en la media maratón (21 kilómetros) de China 2021 es de 1:10:31.

Ha cumplido con todos los requisitos de la Federación china

Luan, por su parte, ha cumplido al pie de la letra con todos los requisitos para que la federación china le aceptara en el grupo de deportistas que acudirán a los próximos Juegos Olímpicos. Para eso ha tenido que acumular un total de 100.000 puntos repartidos en pruebas de ciclismo, carrera y natación. Luan es un repartidor excepcional que consiguió encontrar en su trabajo una motivación extra para cumplir un sueño y poder tomar la salida en París con los mejores del mundo. Se sabe de él que nunca utiliza los ascensores y que suele llevar algún tipo de peso en los tobillos cuando hace entrega de los paquetes: "Me encanta correr. Del deporte he aprendido mucho", dijo hace un par de años.

La trágica muerte de Kipchoge en febrero...

Y sí, cuando oímos hablar de maratón a muchos se nos viene a la cabeza el nombre de Kelvin Kiptum, el atleta keniano que falleció el pasado 11 de febrero en un grave accidente de tráfico que tuvo lugar entre los pueblos de Eldoret y Kaptagat (Kenia). Kiptum falleció junto a su entrenador por graves heridas en la cabeza debido al fuerte impacto. La noticia supuso un shock mundial en el deporte y concretamente en el atletismo, además de en su país natal, donde organizaron un funeral de estado ante el que sin duda era el mejor deportista del momento.

Tenía el récord de maratón y quería bajar de 2 horas en París

El atleta de 24 años se ganó el prestigio de ser el mejor maratoniano del momento, y uno de los mejores de la historia, tras pulverizar el récord del mundo en una maratón y establecer una nueva marca en la que estuvo a medio minuto de rebajar las dos horas (2:00:35). Ese iba a ser su objetivo precisamente en estos Juegos de París en los que iba a batirse en un histórico duelo con su compatriota Eliud Kipchoge.

