"Siento rabia y frustración": Pérez Polo se queda a las puertas del bronce en taekwondo de los Juegos Olímpicos

El español Javier Pérez Polo ha caído en el combate por la medalla de bronce en la categoría de -68 kg de taekwondo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El deportista de la delegación española se ha quedado a las puertas de conseguir el metal tras perder frente al brasileño Edival Ponte, que llegaba desde la repesca (2-1). Pérez Pozo perdió la ventaja con la que inició el primer parcial cuando a su rival le concedieron el punto del asalto por la relevancia en la ejecución de un golpe en la cabeza. El asalto fue para el sudamericano 4-3.

El español buscó el segundo asalto con intensidad (3-0) y se impuso a Edival (6-4). La batalla terminó con un tercer parcial marcado por un inicio con ventaja para el brasileño (4-0). Pérez Pozo fue a contracorriente y finalizó el encuentro sin lograr doblegar a su rival (4-3).

La decepción de Pérez Polo

En declaraciones tras el duelo, el taekwondista español ha mostrado decepcionado por la derrota :"El deporte es así, cualquier detalle marca la diferencia. El trabajo del día ha estado bien. Ahora siento rabia y frustración, pero cuando me recomponga un poco y valore todo el día, me daré cuenta de que el objetivo era disfrutar esta experiencia y eso lo he cumplido".

"Marcan un combate. Ese final en primer asalto que me da arriba en la cabeza y en el tercer asalto fallo en dos acciones abajo, otro despiste y eso ha marcado la diferencia, ha determinado el combate", ha explicado el madrileño, añadiendo que "el rival lo ha hecho muy bien", aunque él "ha ido más a por el combate". "A veces das más, pero el que mete más goles es el que se lleva el gato al agua", ha apuntado.

"A veces das más, pero el que mete más goles es el que se lleva el gato al agua"

Por último, Pérez Pozo se ha mostrado orgulloso de su trayectoria olímpica: "Estoy triste, pero sé todo le recorrido que he hecho hasta llegar hasta aquí. En Tokio me fui para casa en el primer combate, y aquí he vivido la experiencia al cien por cien; he estado muy centrado, he competido muy bien, pero desafortunadamente la medalla se ha ido para Brasil",

