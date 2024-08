La campeona olímpica Paula Leitón responde a los insultos sobre su físico: "Se como es mi cuerpo, lo quiero muchísimo"

España ganó la medalla de oro en waterpolo de los Juegos Olímpicos de París 2024 el pasado 10 de agosto. Sin embargo, las felicitaciones se han mezclado con los insultos en las redes sociales de una de las figuras clave del equipo de Miki Oca, Paula Leitón.

La waterpolista catalana ha recibido una oleada de críticas sobre su físico. "¿Alguien sabe si flota o se hunde?", "Tenemos una gorda en waterpolo, supongo que es la portera" o "¿No se vació la piscina?" son algunos de los comentarios que los usuarios han escrito en el perfil de 'Instagram' de Paula Leitón.

"Sé cómo es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida que es este deporte"

La jugadora del CN Sabadell se ha pronunciado en el programa 'En boca de todos' para responder a las personas buscan "hacer daño": "Yo no diría que son tontos. La gente que pone esos comentarios piensa que van a hacer daño. Sé cómo es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida, que es este deporte".

Una lección de amor propio

Paula Leitón ha afirmado que "le dan absolutamente igual los comentarios" debido a que acaba de ganar un oro olímpico, "que es el sueño que tiene desde que es una enana". "Ni los he mirado esos comentarios, solo he visto los de familiares, amigos y gente que se alegra por el triunfo y por la gesta que ha conseguido España", ha admitido.

"Yo mido 1,90 metros y se requiere este físico para aguantar en un partido de waterpolo, que es un deporte muy duro. Estoy cero preocupada", ha expresado la campeona olímpica.

"Soy una persona madura y no me afecta, pero a una niña u otra persona puede crearle problemas serios por estos comentarios"

Además, la atleta ha concienciado sobre el impacto que pueden tener este tipo de comentarios en las personas afectadas: "Si siguen poniendo estos comentarios, deberían pensar un poquito en que hay personas a las que pueden hacer daño. Soy una persona madura y no me afecta, pero a una niña u otra persona puede crearle problemas serios por estos comentarios. Esos comentarios hacia mí me resbalan"

