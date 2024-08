Ayoub Ghadfa, de sufrir bullying a luchar por el oro: "Tienes que soñar en grande"

El boxeador español Ayoub Ghadfa se clasificó para la final de la categoría +92 kilogramos tras vencer este miércoles en Roland Garros al francés Djamili-Dini Aboudou por decisión unánime de los jueces (5-0).

"Siempre tienes que soñar en grande. Los sueños se cumplen y yo me lo estoy demostrando. Cuando lo sueñas, te lo imaginas y se ha cumplido", dijo el púgil español en zona mixta tras el combate.

"Quien algo quiere, algo le cuesta; hay que sacrificar muchas cosas, darlo todo"

"Quien algo quiere, algo le cuesta; hay que sacrificar muchas cosas, darlo todo. Habrá gente que se esfuerce más que yo o que lo haga mejor, pero gracias a Dios estoy agradecido con lo que tengo y he logrado", agregó Ghadfa.

Analizó la pelea: "Estoy muy contento y muy emocionado por todo el trabajo que hemos hecho tantos años. Gracias a Dios está saliendo todo bien. En el tercer asalto ha habido un momento en el que me he descuidado un poco, en el que he bajado un poco la mano, pero estaba bien; pude seguir y no me desconcentré".

Ayoub reconoció que notó el apoyo del público francés hacia su rival, el boxeador local: "Se nota el público. Cuando él conecta un golpe te tiembla hasta el cuerpo de la vibración de la gente, pero no es nada que me afecte. Cuando me subo al ring estamos él y yo, nadie nos va a ayudar".

El español se convirtió con su victoria en el tercer boxeador de nuestro país que se mete en una final. El último de ellos fue su actual entrenador, Rafa Lozano, quien lo consiguió en Sídney 2000: "Yo no he igualado a Rafa porque él tiene dos medallas olímpicas y aún me queda por conseguir. Para mí, es una inspiración y todo lo que he conseguido es gracias a él y a los técnicos de la federación. Voy a luchar por el oro hasta el final, voy a darlo todo y quedarme satisfecho con mi trabajo".

Jalolov no es invencible

Dijo no haber visto la pelea de su rival por el oro, el uzbeko Bahodir Jalolov: "No he visto nada. Pero hicimos 'sparring' en Francia. Es un tipo duro, pero no es invencible", apostilló.

Ese combate tendrá lugar el próximo 10 de agosto. En la última pelea por conquistar el título de campeón en este peso superpesado, el púgil marbellí de 25 años se enfrentará al uzbeko Bakhodir Jalolov, que en la otra semifinal había vencido previamente al alemán Nelvie Raman Tiafack, también por 0-5.

Ghadfa, actual campeón de Europa de los superpesados, dejó clara su ambición en la capital francesa una vez más. Pese al fervor que lucían las instalaciones del torneo tenístico de Roland Garros, ya que un púgil local estaba en competición, el de Marbella manejó todo desde el inicio.

Ganó los dos primeros rounds

Durante el primer asalto, controló las distancias y coló algún que otro 'crochet' cuando más daño hacía a su rival. De hecho, se cansó bastante pronto el francés, que vio cómo los árbitros premiaron el mayor afán de Ghadfa (10, 9, 9, 9 y 9 vs 9, 10, 10, 10 y 10).

A pesar de que las gradas animaban cada vez más a su compatriota, Aboudou sucumbió igualmente en el segundo asalto, y además lo hizo por decisión unánime de los cinco jueces (9, 9, 9, 9 y 9 vs 10, 10, 10, 10 y 10).

Sin embargo, en el último asalto Ghadfa dio un susto inesperado. En un hook de su rival, el marbellí fue alcanzado de manera leve por ese guante y para colmo se resbaló, en una acción que durante centésimas de segundo pareció un K.O. Nada más lejos de la realidad; Ghadfa se levantó rápidamente en un gesto de 'breakdance'.

Ese movimiento hizo dudar un poco a los jueces y, aunque Aboudou se adjudicó el tercer asalto (9, 10, 10, 9 y 10 vs 10, 9, 9, 10 y 9) porque lo había intentado mucho con el apoyo del estadio, su cosecha de puntos fue insuficiente para remontar finalmente a Ghadfa.

Ayoub sufrió bullying

Ayoub no tuvo una infancia fácil. Sufrió bullying en el colegio: muchos de sus compañeros por aquel entonces se metían con el medallista olímpico por su físico y sus raíces, ya que su familia emigró desde Marruecos hasta Málaga en busca de una vida mejor. Por ello Ghadfa decidió, en un primer momento, apuntarse a kickboxing... y el resto es ya historia.

Ghadfa rememoró el duro camino atravesado para llegar al podio olímpico después de años sufriendo acoso escolar y luchando contra el racismo: "Motivo a todos los chavales, a los que sufren, a los que no sufren... a que luchen por sus sueños. Que nadie les pare, que simplemente es uno contra sí mismo. Que vayan a por todas y que los sueños se cumplen", dijo en la Ser.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com